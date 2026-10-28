Бернд Шустер посочи какво спира Барселона към европейския връх

Барселона разполага с необходимите качества, за да се бори за трофея в Шампионската лига, но за да стигне до крайния успех, трябва да подобри играта си в защита. Това е мнението на Бернд Шустер, който е носил екипите както на каталунците, така и на големия им съперник Реал Мадрид.

В интервю за германското издание Bild бившият футболист изрази увереност, че отборът на Ханзи Флик има реални шансове да покори Европа. Шустер оцени високо свършеното от германския специалист, но предупреди, че слабостите в отбраната могат да се окажат сериозна пречка срещу най-силните съперници.

„Виждам Барселона като отбор, готов да спечели Шампионската лига през този сезон. Това е голямата цел и бих се радвал за целия клуб и за Флик, защото през последните години те изградиха нещо наистина значимо. За да спечели, Барселона все още трябва да работи върху една своя слабост – защитата“, коментира Шустер.

Според него каталунците притежават впечатляваща офанзивна мощ, но понякога атакуващият им подход оставя прекалено много възможности пред противниковите нападатели. На най-високо европейско ниво подобни пропуски могат да бъдат наказани, независимо колко резултатно действа нападението.

„Атаката им е истинска машина, но срещу големи отбори като Байерн Мюнхен или Пари Сен Жермен не можеш винаги да разчиташ, че ще вкарваш толкова много голове“, предупреди бившият играч. Той дори определи евентуален финал между Барселона и Байерн като сблъсък мечта, като постави и ПСЖ сред основните кандидати за трофея.

Въпреки критиките към защитата Шустер не спести похвалите си за работата на Флик. По думите му германският наставник е успял да запази атакуващата идентичност на Барселона, като същевременно е наложил по-високи изисквания по отношение на физическата подготовка и дисциплината без топка.

„Той е истинско благословение за клуба. Сега всички футболисти тичат, за да си върнат топката, дори Ламин Ямал“, заяви Шустер.

Бившият футболист направи паралел и с периода на Шави начело на каталунците. Според него настоящият състав показва по-добра физическа устойчивост в двубоите срещу сериозни противници – фактор, който може да се окаже решаващ в елиминационната фаза на Шампионската лига.

Шустер обърна специално внимание и на младата звезда Ламин Ямал. Той го определи като талантлив и скромен футболист, на когото предстои голямо бъдеще. Според германеца най-важното за развитието на крилото ще бъде да избегне сериозни контузии.

Посланието на Шустер е ясно: Барселона има потенциала да стигне до европейския връх, но за да превърне амбициите си в реалност, трябва да намери по-добър баланс между впечатляващата атака и стабилността в защита.