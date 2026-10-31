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ЦСКА се завръща у дома! „Армията“ отваря врати с исторически сблъсък срещу Славия

ЦСКА се завръща у дома! „Армията“ отваря врати с исторически сблъсък срещу Славия

31 Октомври, 2026 13:55 528 2

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Двубоят започва в 19:30 часа

ЦСКА се завръща у дома! „Армията“ отваря врати с исторически сблъсък срещу Славия - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След близо три години чакане привържениците на ЦСКА най-после ще видят любимия си отбор отново на стадион „Българска армия“. Тази вечер „червените“ приемат Славия в среща от 14-ия кръг на efbet Лига, която ще има специално значение – официалното откриване на напълно обновеното клубно съоръжение.

Двубоят започва в 19:30 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов. Срещата ще бъде излъчена пряко по DIEMA SPORT.

Завръщането на ЦСКА в Борисовата градина е дългоочакван момент за армейската общност. Последният мач на стария стадион се състоя на 10 декември 2023 година, когато тимът отстъпи на Лудогорец с 0:1 след попадение на Спас Делев. Оттогава насам привържениците очакваха с нетърпение деня, в който отново ще могат да подкрепят отбора на неговия традиционен дом.

За празничната вечер ръководството е подготвило специална програма, която ще започне още в 17:30 часа. Интересът към събитието е огромен – билетите бяха изчерпани за броени часове, а на трибуните се очаква да присъстват над 18 000 зрители. В гостуващия сектор също ще има сериозна подкрепа, като повече от 500 фенове на Славия ще пътуват, за да подкрепят своя тим.

Освен емоцията от завръщането на „Армията“, домакините имат и сериозни спортни аргументи преди столичното дерби. Воденият от Маркус Гиздол състав се намира в отлична форма и заема първото място в класирането, с една точка преднина пред Левски, който е с мач по-малко.

ЦСКА набра скорост след две важни победи в първенството – с 3:2 срещу ЦСКА 1948 и с 2:0 над Лудогорец. В европейските клубни турнири тимът също показа, че може да се противопоставя на сериозни съперници. Въпреки поражението с 1:2 от Монако на Националния стадион, „червените“ оставиха добри впечатления, а след това стигнаха до зрелищно равенство 2:2 при гостуването си на Нордселанд в Дания.

Славия пристига в Борисовата градина под ръководството на Ратко Достанич. „Белите“ заемат осмата позиция с актив от 12 точки, но не се намират в най-добрия си период. Тимът е без победа в последните си четири шампионатни срещи и ще се опита да сложи край на негативната серия именно в една от най-специалните вечери за своя съперник.

Маркус Гиздол няма да може да разчита на контузените Лео Перейра и Жоел Цварц. Под въпрос остава и Дейвид Пастор, който бе принудително заменен в предишния двубой на ЦСКА.

В лагера на Славия основната кадрова липса е свързана с Емил Стоев. Футболистът е наказан заради натрупани жълти картони и няма да бъде на разположение на Ратко Достанич.

Първата среща между двата отбора през настоящия сезон завърши без попадения – 0:0 на стадион „Александър Шаламанов“ в Овча купел. Предстои им и ново противопоставяне през декември, когато ще се изправят един срещу друг в турнира за Sesame Купа на България.

Тази вечер обаче резултатът няма да бъде единственото, което ще вълнува привържениците. За ЦСКА и неговите фенове най-важното събитие е завръщането на стадион „Българска армия“ – нов дом, който съчетава модерна визия и традициите на клуба.


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