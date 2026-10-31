Астън Вила тръгва на съдебна битка с Джейми Карагър заради обидни коментари

Астън Вила обяви, че обмисля съдебни действия срещу бившия защитник на Ливърпул и настоящ футболен анализатор Джейми Карагър заради негови изказвания по адрес на клуба и привържениците му. От бирмингамския тим определиха думите му като „неприемливи обиди“.

В петък клубът публикува официална позиция в социалните мрежи, подписана от председателя Насеф Савирис. В нея Карагър е обвинен в отправяне на обидни коментари към отбора и неговите фенове. Ръководството на Астън Вила също така подчерта, че няма да позволи на никого да възпрепятства развитието и амбициите му в английския и европейския футбол.

Напрежението избухна след участието на Карагър в подкаста Stick to Football. Там анализаторът коментира възможността мениджърът на Астън Вила Унай Емери да прояви интерес към евентуално назначение в Манчестър Юнайтед.

Позицията на Майкъл Карик начело на „червените дяволи“ е поставена под сериозно съмнение заради неубедителното начало на сезона. В този контекст Карагър заяви, че Емери вероятно би искал възможността да ръководи клуб с мащабите на Манчестър Юнайтед.

Бившият футболист аргументира мнението си с тезата, че във футбола съществува определена йерархия между клубовете и тя влияе върху възможностите им да привличат водещи играчи и треньори.

„Със сигурност той би искал да получи възможността отново да води футболен гигант. Във футбола има йерархия, независимо дали ви харесва, или не“, коментира Карагър.

Той даде за пример Реал Мадрид, който успя да привлече Кристиано Роналдо от Манчестър Юнайтед, след което направи сравнение между позициите на двата английски клуба. Именно тогава анализаторът отправи провокативната реплика: „Астън Вила никога няма да бъде Манчестър Юнайтед“, като призова привържениците на бирмингамския тим да замълчат.

Реакцията на феновете на Астън Вила не закъсня, а Карагър впоследствие се опита да обясни поведението си. В социалните мрежи той заяви, че острият му тон е бил провокиран от многобройните негативни коментари, които е получил след мнението си за Унай Емери.

Анализаторът подчерта, че през годините многократно е хвалил испанския специалист и отбора на Астън Вила. Той припомни и положителните си реакции по повод успехите на клуба, включително триумфа му в Лига Европа през 2026 година в Истанбул.

В предаването Overlap Daily Карагър даде допълнителни разяснения за позицията си. Според него Емери е най-добрият мениджър във Висшата лига и напълно логично би бил сред имената, които Манчестър Юнайтед трябва да обсъди при евентуална смяна на треньора.

„Не казвам, че Емери ще отиде там. Просто смятам, че ако аз вземах решенията, бих проверил дали това е възможно“, обясни той.

Карагър направи и сравнение с Рафаел Бенитес, като посочи, че някои треньори могат да постигат изключителни резултати в определена клубна среда. В същото време той призна, че в края на спора е използвал думи, които вероятно е трябвало да си спести.

По думите му призивът към феновете на Астън Вила да се оттеглят е бил по-скоро реакция на постоянните нападки в социалните мрежи, отколкото сериозна атака срещу клуба.

Въпреки обясненията му обаче конфликтът вече придоби сериозни размери, след като Астън Вила обяви намерението си да потърси правата си по съдебен път.