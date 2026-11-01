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Манчестър Юнайтед с най-лоша серия от 1984-а година насам

Манчестър Юнайтед с най-лоша серия от 1984-а година насам

1 Ноември, 2026 12:14 505 0

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  • майкъл карик-
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  • висша лига-
  • лисандро мартинес-
  • криза

Тимът записа 9 срещи без успех във всички турнири

Манчестър Юнайтед с най-лоша серия от 1984-а година насам - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Майкъл Карик вярва, че ще продължи да бъде начело на Манчестър Юнайтед, въпреки поредния тежък удар върху отбора. Загубата с 0:2 при гостуването на Челси задълбочи кризата на „червените дяволи“, които вече са в най-продължителната си серия без победа от 42 години насам.

Съставът на Карик преживя изключително разочароващ следобед на „Стамфорд Бридж“. След почивката Лисандро Мартинес беше отстранен от игра заради нарушение, довело до дузпа за домакините. Коул Палмър се нагърби с изпълнението и не пропусна, оформяйки крайния резултат.

Аржентинският защитник имаше труден мач и преди изгонването си, след като допусна грешка, допринесла за първото попадение на Морган Роджърс. Така представянето му се превърна в един от неприятните моменти за гостите в Лондон.

Манчестър Юнайтед вече девет поредни срещи във всички турнири не успява да стигне до победа. Това е най-лошата подобна серия за клуба от септември 1984 година насам.

Положението на Карик изглеждаше сериозно застрашено още след домакинското поражение с 0:3 от Борнемут миналата неделя. Въпреки очакванията за раздяла с наставника, той смята, че ще остане на поста си и ще води отбора в предстоящия двубой срещу Рома от Шампионската лига във вторник на „Олд Трафорд“.

Проблемите на Манчестър Юнайтед се виждат и при гостуванията. За първи път от сезон 1973/74, когато клубът изпада от английския елит, тимът не е успял да спечели нито един от първите си седем мача далеч от дома във всички турнири в рамките на една кампания.


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