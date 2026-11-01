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Хариет Дарт триумфира в Гуанджоу

Хариет Дарт триумфира в Гуанджоу

1 Ноември, 2026 15:19 509 1

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Британката спечели титлата след впечатляващ обрат на финала

Хариет Дарт триумфира в Гуанджоу - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Британската тенисистка Хариет Дарт спечели трофея на турнира на твърди кортове в китайския град Гуанджоу. 30-годишната състезателка стигна до отличието след оспорван финален двубой, в който се наложи над австрийката Лили Тагер с 4:6, 6:3, 6:4.

Дарт, която заема 115-ото място в световната ранглиста, започна участието си още от квалификациите и трябваше да премине през общо седем срещи, за да стигне до шампионския трофей.

Във финала британката се изправи срещу поставената под №4 в основната схема Тагер, която е 53-а в класацията на WTA. Двубоят продължи два часа и 18 минути, като Дарт успя да преодолее загубата на първия сет и да осъществи обрат.

Това беше втора среща между двете тенисистки на професионално ниво. С успеха в Гуанджоу Дарт записа първа победа срещу австрийската си съперничка.



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