Моуриньо защити решенията си за Александър-Арнолд

Жозе Моуриньо защити решенията си за Трент Александър-Арнолд на фона на спекулациите, че английският защитник може да напусне Реал Мадрид през януари. Треньорът заяви, че при избора на състав нуждите на отбора са по-важни от личните чувства на футболистите.

„Преди всичко това ме боли. Не обичам да карам играчите да се чувстват зле. Искам те да се чувстват добре“, каза Моуриньо, цитиран от Би Би Си. Той обясни, че когато в състава има по двама футболисти за всяка позиция, появата на трети играч на терена може да бъде неприятна за останалите.

В конкретната ситуация треньорът е предпочел да промени халфовата линия и да използва Федерико Валверде там. „Мислех за отбора, а не за играчите“, заяви Моуриньо. По думите му Александър-Арнолд и Дензъл Дъмфрис са приели решението, след като им е било обяснено, че то е продиктувано от нуждите на Реал Мадрид, а не е насочено срещу тях.

Моуриньо вече е подчертавал, че Александър-Арнолд може да бъде полезен на различни позиции. Според него тактическата интелигентност и способността на футболиста да се адаптира ще бъдат важни за сезона, в който конкуренцията за игрово време е сериозна.

„Не е възможно да мислим, че единият ще играе 60 мача, а другият няма да играе нито един“, каза треньорът при първата си пресконференция през август, когато посочи Александър-Арнолд и Дъмфрис като конкурентни опции.

Гъвкавостта на англичанина вече е била използвана срещу Интер през септември. Тогава той започна като централен халф до Валверде, след като няколко възможности в средата на терена отпаднаха заради наказания. Моуриньо оцени представянето му като тактически много добро и заяви, че двамата с Валверде са работили „много добре на това ниво“.

Треньорът заяви, че основната му задача е да поддържа целия състав мотивиран и готов за включване. „Работим така, че всички играчи да са готови по всяко време, за да се чувстват способни да играят и да знаят, че са важни. Това е много важно за мотивацията“, каза Моуриньо.

Спекулациите за евентуален трансфер на Александър-Арнолд през януари остават без потвърдено решение в изказването на треньора. Моуриньо не обяви промяна в плановете си за футболиста, а представи конкуренцията и ротацията като част от управлението на състава на Реал Мадрид.

Източник: bbc.co.uk