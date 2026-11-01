Диана Шнайдер спечели титлата в Токио

Диана Шнайдер спечели титлата на турнира по тенис в Токио от категория WTA 500. Рускинята победи на финала канадката Лейла Фернандес с 6:4, 5:7, 6:2 в мач, продължил 2 часа и 18 минути.

Турнирът е с награден фонд над 1,2 милиона долара, а Шнайдер получи чек за 185 500 долара. За 22-годишната тенисистка това е шеста титла в кариерата и първа през сезона.

Рускинята взе първата част с 6:4, но допусна обрат във втория сет. Фернандес се възползва от спада в играта на съперничката си и изравни резултата след 7:5.

В началото на решаващия сет канадката стигна до три точки за пробив, но Шнайдер ги спаси. След това рускинята възстанови контрола върху мача и затвори частта с 6:2.

„Искам да благодаря и да поздравя моя треньор, който е тук с мен и празнуваме първа титла през сезона. Това означава много за мен и е страхотен край на годината“, каза Шнайдер.

Шнайдер започна турнира като 13-а в световната ранглиста. След спечелената титла тя ще се придвижи с две места и ще заеме 11-ата позиция, на прага на Топ 10.

Най-доброто ѝ представяне в турнирите от Големия шлем е полуфиналът на „Ролан Гарос“ през 2026 година.

С успеха си в Токио Шнайдер стана седмата рускиня, спечелила турнира. Преди нея това са правили Мария Шарапова, Елена Дементиева, Динара Сафина, Надежда Петрова, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

За Лейла Фернандес поражението е второ поредно във финал. Канадката загуби и мача за титлата на турнира в Нинбо, където отстъпи пред световната номер едно Елена Рибакина.