Лукас да Куня донесе на Комо победа над Венеция

Комо победи Венеция с 1:0 в мач от десетия кръг на италианската Серия „А“. Единственият гол на стадион „Джузепе Синигаля“ отбеляза Лукас да Куня от дузпа в 43-тата минута.

Наказателният удар беше отсъден за нарушение на Жуан Жезус срещу Тасос Дувикас. Да Куня изпълни точно и даде преднина на домакините малко преди почивката.

Четвърт час по-рано главната съдийка Мария Соле Фериери Капути посочи бялата точка и в полза на Венеция за игра с ръка на Луис Мия в наказателното поле на Комо. След преглед на ситуацията на монитора обаче тя отмени решението си. „Играчът на Комо не извършва нарушение“, обясни Фериери Капути.

През второто полувреме темпото спадна, а Венеция не успя да стигне до изравнителен гол. Комо запази минималната си преднина и записа четвърта поредна победа в първенството. Успехът е пети пореден за отбора на Сеск Фабрегас във всички турнири.

С трите точки Комо събра 23 и се изкачи на четвърто място, само на две точки от лидерите в класирането. Венеция остана последен с 3 точки след девета загуба в първите си десет срещи.

Комо ще продължи серията си с гостуване на Интер на 8 ноември. Венеция ще търси прекъсване на негативната тенденция срещу Удинезе на 6 ноември.