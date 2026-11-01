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Роджър Федерер се завръща на корта! Легендата ще играе демонстративен мач с Жоао Фонсека в Бразилия

Роджър Федерер се завръща на корта! Легендата ще играе демонстративен мач с Жоао Фонсека в Бразилия

1 Ноември, 2026 14:30 382 1

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Срещата ще се проведе на 5 декември в Сао Пауло

Роджър Федерер се завръща на корта! Легендата ще играе демонстративен мач с Жоао Фонсека в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от най-големите легенди в историята на тениса – Роджър Федерер, отново ще се появи на корта. Швейцарецът, който има 20 титли от Големия шлем, потвърди участието си в специален демонстративен двубой срещу младата бразилска звезда Жоао Фонсека. Срещата ще се проведе на 5 декември в Сао Пауло.

Събитието носи името Clubhouse Nights и е организирано от спортната марка On, в която Федерер е сред ключовите инвеститори. Фонсека също е част от семейството на бранда като един от неговите посланици. Организаторите подготвят нестандартно шоу, което ще обедини тениса с музика и други развлекателни елементи.

Новината беше потвърдена лично от Федерер чрез видеообръщение в социалните мрежи. Швейцарецът отговори на въпрос, отправен от самия Фонсека, и обяви, че отново ще посети Бразилия. Последната му поява на корта в страната беше през 2012 година, когато участва в демонстративни срещи.

За 20-годишния Фонсека предстоящият двубой ще има специално значение. Младият бразилец неведнъж е посочвал Федерер като свой идол и основен източник на вдъхновение, а сега ще има възможност да се изправи срещу него пред родна публика.

След края на професионалната си кариера през 2022 година швейцарецът продължава да поддържа връзка с тениса и периодично участва в специални демонстративни прояви, включително на турнирите от Големия шлем.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    А Грuшу?🤣

    14:33 01.11.2026

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