Канело Алварес отново е световен шампион! Мексиканецът нанесе първа загуба на Мбили

Саул „Канело“ Алварес отново се изкачи на световния връх, след като спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC) в категория до 76 килограма. Мексиканската звезда надделя над Кристиан Мбили в голямата боксова галавечер в Рияд и се върна към шампионските успехи.

Алварес стигна до победата след 12 оспорвани рунда, а и тримата съдии бяха категорични в оценките си – 115:112, 116:111 и 117:110 в негова полза. Така Мбили претърпя първото поражение в професионалната си кариера.

Началото на двубоя беше по-трудно за мексиканеца, който трябваше да се справя с постоянния натиск на своя съперник. Постепенно обаче Канело намери правилния ритъм, започна да контролира дистанцията и да използва по-ефективно възможностите си за атака.

След средата на срещата превъзходството на Алварес стана по-осезаемо. Той изглеждаше по-уверен и успяваше да налага темпото, въпреки че Мбили също имаше силни моменти, особено в деветия и единадесетия рунд.

В крайна сметка съдийските карти потвърдиха успеха на мексиканеца, който се върна на победния път след поражението си от Терънс Крауфорд през миналата година.

С този успех Канело вече има 64 победи в общо 69 професионални срещи. След края на двубоя той получи поздравления и от украинския боксов шампион Олександър Усик, който присъстваше в залата.