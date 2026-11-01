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Канело Алварес отново е световен шампион! Мексиканецът нанесе първа загуба на Мбили

Канело Алварес отново е световен шампион! Мексиканецът нанесе първа загуба на Мбили

1 Ноември, 2026 14:04 662 1

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Мексиканската звезда надделя над в голямата боксова галавечер в Рияд

Канело Алварес отново е световен шампион! Мексиканецът нанесе първа загуба на Мбили - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Саул „Канело“ Алварес отново се изкачи на световния връх, след като спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC) в категория до 76 килограма. Мексиканската звезда надделя над Кристиан Мбили в голямата боксова галавечер в Рияд и се върна към шампионските успехи.

Алварес стигна до победата след 12 оспорвани рунда, а и тримата съдии бяха категорични в оценките си – 115:112, 116:111 и 117:110 в негова полза. Така Мбили претърпя първото поражение в професионалната си кариера.

Началото на двубоя беше по-трудно за мексиканеца, който трябваше да се справя с постоянния натиск на своя съперник. Постепенно обаче Канело намери правилния ритъм, започна да контролира дистанцията и да използва по-ефективно възможностите си за атака.

След средата на срещата превъзходството на Алварес стана по-осезаемо. Той изглеждаше по-уверен и успяваше да налага темпото, въпреки че Мбили също имаше силни моменти, особено в деветия и единадесетия рунд.

В крайна сметка съдийските карти потвърдиха успеха на мексиканеца, който се върна на победния път след поражението си от Терънс Крауфорд през миналата година.

С този успех Канело вече има 64 победи в общо 69 професионални срещи. След края на двубоя той получи поздравления и от украинския боксов шампион Олександър Усик, който присъстваше в залата.


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  • 1 да, да

    3 0 Отговор
    Този Алварес е единственият победил два пъти GGG, макар и след спорни съдийски решения...

    14:18 01.11.2026

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