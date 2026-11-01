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ЦСКА пусна макет на стадион "Българска армия" за 250 евро

ЦСКА пусна макет на стадион "Българска армия" за 250 евро

1 Ноември, 2026 13:37 937 11

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Сред предложенията за феновете е и специалното издание „Армейски Алманах ЦСКА“

ЦСКА пусна макет на стадион "Българска армия" за 250 евро - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В навечерието на официалното откриване на обновения стадион „Българска армия“ ЦСКА зарадва своите привърженици със специална колекция от артикули, посветени на новия дом на „червените“ и историята на клуба.

Сред предложенията за феновете са макети на съоръжението в два различни формата, 3D пъзел на стадиона, специални значки и новото издание на „Армейски Алманах ЦСКА“.

От клуба обявиха и цените на сувенирите. Макетът на „Българска армия“ във формат А3 се предлага за 250 евро, докато по-малкият вариант – А4, струва 150 евро. Цената на 3D пъзела е 25,99 евро, значките са по 10 евро, а алманахът за сезон 2025/26 може да бъде закупен срещу 30 евро.

Специално внимание заслужава изданието на „Армейски Алманах ЦСКА“, което съдържа подробна статистика за кампанията 2025/26, през която столичният тим спечели Купата на България. От клуба уточняват, че това е първият брой от планирана поредица, посветена на всеки изминал сезон от историята на ЦСКА.

Всички артикули вече са налични във фен магазина на стадион „Българска армия“. След една седмица те ще бъдат достъпни и онлайн на официалния сайт на клуба, както и във физическия магазин на ЦСКА на улица „Солунска“ №12.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веднага

    3 4 Отговор
    отивам да купя !

    13:38 01.11.2026

  • 2 ХиХи

    10 1 Отговор
    25 евро от Алиекспрес

    13:40 01.11.2026

  • 3 Математик

    11 1 Отговор
    А4 е около 0,06 кв.м. За 150 €. Да не би да са брокери на недвижими имоти тия юнаци?🤔

    13:42 01.11.2026

  • 4 Гост

    15 5 Отговор
    Вместо да се засрамят, че това нещо се пречка в центъра на столицата и вкарва автомобили в парк, а не е в полетата наоколо, както е в белите държави, те подариха мястото на престъпното жуже от Ловеч, а сега пък и продават макети на тоя тумор...

    13:47 01.11.2026

  • 5 Левски 1914

    10 2 Отговор
    Кръвта вода не става, Литекс си играе най добре в Ловеч пред ловешкия оркестър.

    14:05 01.11.2026

  • 6 Влязохте в XXI век

    8 1 Отговор
    С Еко Той кабинки ли е

    14:05 01.11.2026

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    Тия шъ каиш са построили пирамидата в Гиза, или Айфеловата кула! Прекаляват! Шъ ги видим колко са футболери на новио парцел!

    14:32 01.11.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Беднотията търси изходи....

    Коментиран от #10

    14:45 01.11.2026

  • 9 Честита Кочина парк арена

    1 1 Отговор
    Това малко стадионче, надали ще го видим някога пак пълно. Червената публика и със стадион и без стадион е до три, четири хиляди фена на мач. Пак ще кънти на празно! Малките градчета в провинцията имаха в едно отминало и вече забравено време, китни стадиончета които се “пукаха по шевовете”. Ходеха по шест, седем хиляди души, колкото е населението на градчето и околните села околовръст. Хората от тези населени места биеха път по двадесетина километра, даже с междуселските автобуси, само и само да се порадват и подкрепят любимците си. По тези места, футболната среща беше празник, а футбола религия! Накрая да ви припомня притчата, че когато едно прасе влезе в палат, прасето не се превръща в принц, обаче палата се превръща в кочина. Пазете си стадиончето, макетите които продавате са по големи от същото, но затова пък съсипахте голяма част от Борисовата градина. Подарихте тази част от парка на «розовичкото прасенце жуженце» от Микре! То никой не го и помни вече, освен с поразиите които нанесе на столичани!

    14:46 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Далавера да става.После ще има макети с всеки по един ветеран вътре,по 400 €.и т.н.🤣🤣🤣 Палячовци.

    14:53 01.11.2026

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