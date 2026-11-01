ЦСКА пусна макет на стадион "Българска армия" за 250 евро

В навечерието на официалното откриване на обновения стадион „Българска армия“ ЦСКА зарадва своите привърженици със специална колекция от артикули, посветени на новия дом на „червените“ и историята на клуба.

Сред предложенията за феновете са макети на съоръжението в два различни формата, 3D пъзел на стадиона, специални значки и новото издание на „Армейски Алманах ЦСКА“.

От клуба обявиха и цените на сувенирите. Макетът на „Българска армия“ във формат А3 се предлага за 250 евро, докато по-малкият вариант – А4, струва 150 евро. Цената на 3D пъзела е 25,99 евро, значките са по 10 евро, а алманахът за сезон 2025/26 може да бъде закупен срещу 30 евро.

Специално внимание заслужава изданието на „Армейски Алманах ЦСКА“, което съдържа подробна статистика за кампанията 2025/26, през която столичният тим спечели Купата на България. От клуба уточняват, че това е първият брой от планирана поредица, посветена на всеки изминал сезон от историята на ЦСКА.

Всички артикули вече са налични във фен магазина на стадион „Българска армия“. След една седмица те ще бъдат достъпни и онлайн на официалния сайт на клуба, както и във физическия магазин на ЦСКА на улица „Солунска“ №12.