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Алекс Де Минор детронира Зверев и ще спори с Алкарас за титлата във Виена

Алекс Де Минор детронира Зверев и ще спори с Алкарас за титлата във Виена

1 Ноември, 2026 08:55 555 0

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Световният №10 се наложи с 6:4, 1:6, 7:6(4) след 2 часа и 33 минути

Алекс Де Минор детронира Зверев и ще спори с Алкарас за титлата във Виена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Алекс Де Минор се класира за финала на турнира от категория ATP 500 във Виена, след като елиминира германеца Александър Зверев в изключително оспорван полуфинал. Световният №10 се наложи с 6:4, 1:6, 7:6(4) след 2 часа и 33 минути игра на твърдите кортове в австрийската столица.

Австралиецът започна по-убедително и спечели първия сет с 6:4, но Зверев отговори категорично във втората част, в която допусна само един гейм на съперника си. Така изходът на срещата трябваше да бъде решен в трети сет.

В решителната част двамата тенисисти не успяха да се откъснат един от друг и стигнаха до тайбрек. Там Де Минор показа по-здрави нерви и спечели със 7:4 точки, с което си осигури място в мача за трофея.

Статистиката също подчертава оспорвания характер на двубоя. Де Минор реализира пет аса срещу шест за германеца, но допусна само една двойна грешка, докато Зверев сбърка четири пъти. Австралиецът отрази една от трите възможности за пробив на съперника си, а на свой ред успя да реализира един брейк.

В битката за титлата Де Минор ще се изправи срещу испанеца Карлос Алкарас, който по-рано си осигури място във финала след победа над Томи Пол.


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