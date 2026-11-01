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Симона Иванова изпусна медал на Младежките олимпийски игри само с шест стотни!

Симона Иванова изпусна медал на Младежките олимпийски игри само с шест стотни!

1 Ноември, 2026 17:06 581 0

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Родната състезателка завърши на четвърто място във финала на 400 метра свободен стил

Симона Иванова изпусна медал на Младежките олимпийски игри само с шест стотни! - 1
Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската плувкиня Симона Иванова остана изключително близо до почетната стълбичка на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Родната състезателка завърши на четвърто място във финала на 400 метра свободен стил, като само шест стотни от секундата я лишиха от бронзовото отличие, съобщава БНТ.

Иванова спря хронометрите на 4:28.43 минути и показа силно представяне в надпреварата. Българката се движеше сред призьорките през по-голямата част от дистанцията, но в последните 25 метра не успя да запази темпото си и остана извън тройката. Бронзовият медал заслужи белгийката Селия Паке.

Олимпийската титла в дисциплината спечели Елвира Еспиноса от Еквадор с резултат 4:22.87 минути. Сребърното отличие отиде при Лия Маркграаф от Република Южна Африка, която финишира за 4:26.13 минути.

За Симона Иванова участието в сенегалската столица далеч не е приключило. Българката ще има още две възможности да се бори за призово класиране – на 100 метра свободен стил и в основната си дисциплина 200 метра свободен стил.

Плувната програма в Дакар обаче е съпътствана от сериозни организационни проблеми. Температурата на водата в басейна е прекалено висока, което доведе до отмяната на състезанието на 800 метра свободен стил, както и на няколко тренировъчни занимания в първите дни на надпреварата.

Според програмата Иванова трябва да стартира на 100 метра свободен стил в понеделник. Другият български представител в тази дисциплина – Димитър Докузов, няма да вземе участие след решение, съгласувано с личния му треньор.


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