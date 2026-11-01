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Тежък удар за Байерн Мюнхен: Сайбари и Гнабри с контузии, проблеми има и Олисе

Тежък удар за Байерн Мюнхен: Сайбари и Гнабри с контузии, проблеми има и Олисе

1 Ноември, 2026 17:21 444 0

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  • бундеслига-
  • контузии

Най-сериозно изглежда състоянието на Сайбари

Тежък удар за Байерн Мюнхен: Сайбари и Гнабри с контузии, проблеми има и Олисе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен получи нови неприятни новини около кадровото си състояние след равенството 2:2 срещу Борусия Дортмунд в Бундеслигата. Исмаел Сайбари и Серж Гнабри напуснаха принудително терена заради травми, а към списъка с контузени се присъедини и Майкъл Олисе.

Най-сериозно изглежда състоянието на Сайбари. Мароканският национал е получил увреждане на връзките в десния глезен, след като е стъпил накриво по време на срещата. Футболистът вече е претърпял успешна операция, а непосредствено след инцидента е напуснал стадиона с помощта на патерици.

Само две минути след принудителната смяна на Сайбари от игра е бил изваден и Серж Гнабри. От Байерн потвърдиха, че германското крило има мускулна травма в лявото бедро.

Допълнително притеснение за баварците предизвика и състоянието на Майкъл Олисе. Френският плеймейкър също е получил мускулно увреждане в заключителната част на двубоя. Първоначалните очаквания са неговата травма да не бъде толкова сериозна.

Така равенството с Борусия Дортмунд донесе на Байерн не само загуба на точки, но и нови кадрови проблеми в момент, когато отборът се нуждае от възможно най-много здрави футболисти.


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