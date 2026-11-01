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Бащата на Ламин Ямал разкри истинското име на звездата на Барселона

Бащата на Ламин Ямал разкри истинското име на звездата на Барселона

1 Ноември, 2026 17:41 903 7

  • ламин ямал-
  • мунир насрауи-
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  • футболни звезди

По време на излъчване на живо в социалните мрежи той обясни за личното и фамилно име на играча

Бащата на Ламин Ямал разкри истинското име на звездата на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мунир Насрауи, бащата на футболиста на Барселона Ламин Ямал, направи любопитно уточнение относно имената на своя син. По време на излъчване на живо в социалните мрежи той обясни, че „Ямал“ не е фамилното име на младата звезда, а част от собственото му име.

„Искам всички да знаят нещо – Ламин Ямал е собственото му име. Ямал не е фамилия. Фамилното му име е Насрауи Ебана. Казвам го, за да няма обърквания. Именно затова го наричам Ламин Ямал“, заяви Мунир.

В изказването си бащата на футболиста отправи и допълнителен коментар, подчертавайки значението на сина си на терена.

Пълното име на играча на Барселона е Ламин Ямал Насрауи Ебана. Въпреки че в света на футбола е познат най-вече като Ламин Ямал, неговият баща държи да бъде направено разграничение между собственото и фамилното му име.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мусорчик

    11 0 Отговор
    Фамилията се хареса на българския читател и футболен фен.

    Коментиран от #5

    17:47 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ел Капитан

    8 0 Отговор
    Ингересна фамилия, незабравима бих казал.

    17:54 01.11.2026

  • 4 ДА СЕ ЧУДИ ЧОВЕК

    5 1 Отговор
    КАК ТАКИВА ГАЛФОНИ КАТО ТОЯ ТЪП БАЩА ИМАТ ДЕЦА ТАЛАНТИ.

    17:56 01.11.2026

  • 5 дааа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мусорчик":

    Ние от ПП-ДБ-ЛГБТ много харесваме фамилията му.

    17:57 01.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бен

    1 0 Отговор
    Хем нас....ан ,хем е...ан!))))

    18:15 01.11.2026

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