Бащата на Ламин Ямал разкри истинското име на звездата на Барселона

Мунир Насрауи, бащата на футболиста на Барселона Ламин Ямал, направи любопитно уточнение относно имената на своя син. По време на излъчване на живо в социалните мрежи той обясни, че „Ямал“ не е фамилното име на младата звезда, а част от собственото му име.

„Искам всички да знаят нещо – Ламин Ямал е собственото му име. Ямал не е фамилия. Фамилното му име е Насрауи Ебана. Казвам го, за да няма обърквания. Именно затова го наричам Ламин Ямал“, заяви Мунир.

В изказването си бащата на футболиста отправи и допълнителен коментар, подчертавайки значението на сина си на терена.

Пълното име на играча на Барселона е Ламин Ямал Насрауи Ебана. Въпреки че в света на футбола е познат най-вече като Ламин Ямал, неговият баща държи да бъде направено разграничение между собственото и фамилното му име.

🗣️ "Lamine Yamal es un nombre, Yamal no es un apellido. Sus apellidos son Nasraoui Ebana" 👀 ¡El padre de Lamine Yamal aclara el apellido de su hijo en uno de sus directos! ¡Nos vemos a las 12 de la noche en CUATRO! https://t.co/Gx8QkPaMeC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 1, 2026