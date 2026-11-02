Всички световни шампиони във Формула 1

Световната титла във Формула 1 има нов носител. Кими Антонели спечели шампионата през 2026 година, след като завърши трети в Гран при на Мексико. Пилотът на Мерцедес стана най-младият световен шампион в историята на спорта и първият италианец с титла от 1953 година насам.

Победата в Мексико беше за Макс Верстапен, а втори остана Люис Хамилтън. Третото място беше достатъчно на Антонели да стане недостижим в класирането. Италианецът завърши сезона с девет победи и 380 точки след 19 състезания. „Много рано имахме толкова силен автомобил и бяхме много постоянни“, каза Антонели след спечелването на титлата.

Шампионите след 2000 година

Последните две десетилетия във Формула 1 са белязани от няколко големи доминации. Ландо Норис спечели титлата през 2025 година с Макларън, а преди него Макс Верстапен беше шампион четири поредни пъти между 2021 и 2024 година.

Люис Хамилтън триумфира през 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 г. Нико Розберг прекъсна серията му през 2016 г. Себастиан Фетел спечели четири последователни титли между 2010 и 2013 г., а Дженсън Бътън беше шампион през 2009 г.

В началото на века Михаел Шумахер спечели пет поредни титли от 2000 до 2004 г. Преди него Мика Хакинен триумфира през 1998 и 1999 г., а Кими Райконен взе титлата през 2007 г. Фернандо Алонсо беше шампион през 2005 и 2006 г.

Шампионите от 1950 до 1999 година

През 90-те години титли печелят Мика Хакинен, Жак Вилньов, Деймън Хил, Михаел Шумахер, Ален Прост, Найджъл Менсъл и Айртон Сена. Прост е шампион през 1985, 1986, 1989 и 1993 година, докато Сена триумфира през 1988, 1990 и 1991 година.

През 80-те световни шампиони стават Нелсън Пикет, Ален Прост, Ники Лауда, Кеке Розберг и Алан Джоунс. Джоди Шектър, Марио Андрети, Джеймс Хънт, Емерсон Фитипалди, Джаки Стюърт и Йохен Риндт печелят титлите през 70-те.

Първите две десетилетия на шампионата са свързани с имена като Хуан Мануел Фанджо, Алберто Аскари, Джак Брабъм, Джим Кларк, Греъм Хил, Нелсън Пикет, Фил Хил, Джон Съртис и Майк Хоторн.

Пълният списък започва с Джузепе Фарина, шампион през 1950 година. Следват Хуан Мануел Фанджо през 1951, 1954, 1955, 1956 и 1957 г., Алберто Аскари през 1952 и 1953 година, Майк Хоторн през 1958 година, Джак Брабъм през 1959, 1960 и 1966 година, Фил Хил през 1961 година., Греъм Хил през 1962 и 1968 година, Джим Кларк през 1963 и 1965 година, Джон Съртис през 1964 година, Дени Хълм през 1967 година, Йохен Риндт през 1970 година, Джаки Стюърт през 1969, 1971 и 1973 година, Емерсон Фитипалди през 1972 и 1974 година, Джеймс Хънт през 1976 година, Ники Лауда през 1975, 1977 и 1984 година, Марио Андрети през 1978 година, Джоди Шектър през 1979 година, Алан Джоунс през 1980 година, Нелсън Пикет през 1981, 1983 и 1987 година, Кеке Розберг през 1982 година, Ален Прост през 1985, 1986 и 1989 година, Айртон Сена през 1988, 1990 и 1991 година, Найджъл Менсъл през 1992 година, Михаел Шумахер през 1994 и 1995 година, Деймън Хил през 1996 година, Жак Вилньов през 1997 година и Мика Хакинен през 1998 и 1999 година.