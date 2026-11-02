Левски следи играчи от Лига Европа за зимната селекция

Левски е набелязал няколко футболисти, които се представят силно в Лига Европа, за зимната си селекция. Скаутите на „сините“ следят изявите им, но имената на играчите не са посочени. Шампионите няма да търсят голям брой попълнения, а ще се насочат към конкретни позиции. Основните цели са централен нападател и крило. Старши треньорът Хулио Веласкес настоява за подвижен нападател, който да бележи редовно, докато в състава липсва флангови футболист със силен десен крак. Евертон Бала и Мустафа Сангаре все още не са подписали нови договори, твърди „Мач Телеграф“. Това поставя под въпрос бъдещето им на „Герена“ и налага подготовка на варианти за техни заместници, ако не бъде постигнато споразумение.

Хуан Переа също може да напусне състава. Колумбиецът може да бъде продаден или преотстъпен, ако се намери клуб, който да поеме част от възнаграждението му. На този етап няма посочен конкретен отбор или оферта. Георги Костадинов пое поста спортен директор на Левски в края на май тази година, след като прекрати кариерата си като футболист. В новата си роля той отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб и селекционния процес.

Даниел Боримиров вече потвърди, че привличането на нападател е сред приоритетите на клуба. „Разбира се, че селекцията е отворен процес, търсим „деветка“, както казвате, централен нападател“, заяви той пред подкаста „Централата спорт“. Левски разполага с Мустафа Сангаре, Хуан Переа и Стивън Стоянчов като номинални варианти за върха на атаката, а Хулио Веласкес използва и други офанзивни футболисти на тази позиция. Приоритетът през зимата ще бъде добавянето на нападател, който да увеличи конкуренцията и опциите в предни позиции.