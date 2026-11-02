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Панатинайкос с важна победа преди мача с ЦСКА

Панатинайкос с важна победа преди мача с ЦСКА

2 Ноември, 2026 10:22 598 1

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  • лига на конференциите

Отборът спечели атинското дерби с 2:0 и запази лидерската си позиция в гръцкото първенство

Панатинайкос с важна победа преди мача с ЦСКА - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Панатинайкос победи АЕК с 2:0 в атинското дерби и запази първото място в гръцката Суперлига. Успехът дойде само няколко дни преди домакинството срещу ЦСКА в Лигата на конференциите.

Тете откри резултата още 35 секунди след началото. При атаката Рота допусна грешка извън наказателното поле на АЕК, от която домакините се възползваха. Андино удвои преднината в 49-ата минута след ново нарушение в защитата на съперника. В тази ситуация грешка допусна българският защитник Мартин Георгиев, който се появи на терена след почивката.

След победата Панатинайкос има 24 точки и води с две пред Олимпиакос. ПАОК е трети с 18 точки, а АЕК остана на четвъртата позиция със 17.

Около 40 000 привърженици на домакините отпразнуваха успеха заедно с футболистите и треньорския щаб. След последния съдийски сигнал играчите направиха почетна обиколка пред трибуните. Следващото изпитание за Панатинайкос е мачът срещу ЦСКА от третия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят ще се играе на 5 ноември в Атина.


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  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Да видят с какъв отбор игра ЦСКА 1948, с вратар взет от Барса и лятна селекция около 46 милиона евро ли бе.

    10:32 02.11.2026

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