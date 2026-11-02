Дунав зададе осем въпроса към БФС след загубата от Левски

Дунав поиска публични обяснения от Българския футболен съюз след загубата с 0:1 от Левски в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Русенският клуб публикува декларация с осем въпроса към ръководството на БФС и съответните комисии, като основният повод е ситуацията с Хосе Кабаркас.

В 11-ата минута Кристиан Димитров влезе в единоборство с футболиста на Дунав в близост до наказателното поле. Кабаркас остана на терена и не успя да продължи срещата. Той беше изнесен, а в 13-ата минута беше заменен от Елисее Су. Главният съдия Мариян Гребенчарски не показа картон на Димитров, а отговорникът за ВАР Станимир Тренчев не сигнализира за преразглеждане на решението.

От Дунав заявиха, че нарушението според тях е изисквало директен червен картон. „Какъв е критерият за червен картон и кога се намесва ВАР?“, пита клубът в декларацията си и настоява Съдийската комисия да обясни публично оценката си за епизода.

Мачът в Русе приключи с победа за Левски, след като Мустафа Сангаре отбеляза в третата минута на добавеното време. Двубоят беше белязан от спора около съдийското решение още преди решаващия гол. Дунав връща в декларацията и случая с домакинството срещу Локомотив София. От клуба твърдят, че са получили различаващи се обяснения за действията спрямо съдията от този мач. Според русенци в писмения отговор по жалбата им е посочено, че няма забележки към рефера, докато на среща със Съдийската комисия и нейния председател им било заявено, че той е понесъл наказание.

Клубът иска да разбере каква мярка е била наложена, за какъв период и как тя се съчетава с последвалите назначения на съдията. Дунав поставя въпроса и за комуникацията с БФС, като посочва, че е отправял покани към президента на футболната централа и председателя на Съдийската комисия да посетят Русе.

Останалите въпроси засягат работата на делегатите, промяна в часа на техническа конференция при домакински мач, финансовите санкции за клубове и начина, по който се използват приходите от глоби.

Дунав пита и за политиката на БФС относно повече български футболисти. В декларацията се посочва, че през настоящия сезон е разрешено използването на до осем играчи извън Европейския съюз, като за всяко от трите допълнителни места над основната квота от петима се дължат по 25 000 евро.

Русенският клуб иска да знае какъв е общият размер на събраните такси, за какво се използват тези средства и на какво правно основание солидарните плащания от УЕФА могат да заменят компенсационната такса за неспазване на изискването за български футболисти.

„Въпросите са публични. Нека и отговорите бъдат такива“, заявява Дунав. Клубът допълва, че ще подаде жалба по установения ред и ще плати необходимата такса, за да получи официален отговор по съдийските решения в мача с Левски.