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ЦСКА надви Левски в петгеймова драма! „Червените“ спечелиха първото волейболно дерби при жените

ЦСКА надви Левски в петгеймова драма! „Червените“ спечелиха първото волейболно дерби при жените

1 Ноември, 2026 19:35 381 0

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Двубоят се проведе в зала „Васил Симов“ и предложи оспорвана битка

ЦСКА надви Левски в петгеймова драма! „Червените“ спечелиха първото волейболно дерби при жените - 1
Снимка: БГНЕС архив
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА спечели първото голямо дерби за сезона в женския волейбол, след като се наложи над Левски с 3:2 гейма (25:20, 25:15, 23:25, 23:25, 15:13). Двубоят се проведе в зала „Васил Симов“ и предложи близо два часа и половина оспорвана битка.

Домакините започнаха по-добре и след равностойни начални минути постепенно поеха контрола върху първия гейм. При резултат 6:6 съставът на Юлия Иванова реализира четири поредни точки и отвори разлика от 10:6. Преднината на ЦСКА достигна шест точки при 16:10. Левски опита да се върне в играта, но „червените“ запазиха контрола и затвориха частта при 25:20.

Вторият гейм премина под още по-голямото превъзходство на домакините. „Сините“ започнаха с аванс от 3:0, но ЦСКА бързо изравни, а впоследствие се откъсна с 13:9. Разликата продължи да расте и достигна десет точки при крайното 25:15.

Изглеждаше, че ЦСКА ще стигне до категоричен успех, след като поведе с 18:13 в третата част. Волейболистките на Драган Нешич обаче не се предадоха и постепенно стопиха изоставането си. Левски стигна до равенство 22:22, а след оспорвана ситуация и последвал геймбол при 24:23 успя да спечели частта с 25:23.

Вдъхновени от обрата в предишния гейм, гостите започнаха силно и четвъртата част, но ЦСКА отговори с пет поредни точки. Домакините поддържаха аванс през по-голямата част от гейма, като при 14:8 изглеждаха в отлична позиция. Левски обаче отново показа характер и изравни при 17:17. Последваха нови обрати, а ас на Красимира Гарова помогна на „сините“ да вземат предимство и да спечелят с 25:23, с което изпратиха мача в тайбрек.

Решителната пета част предложи истинска драма. ЦСКА поведе с 4:1, но Левски успя да изравни при 5:5. След ас на Жекова „сините“ имаха минимално предимство при смяната на полетата – 8:7. „Червените“ обаче обърнаха резултата до 9:8, а равностойната битка продължи през 11:11 и 12:12.

Блокада на националката Елена Коларова донесе 13-а точка за Левски, но ЦСКА успя да стигне до мачбол при 14:13. В заключителните разигравания диагоналът на „сините“ Джоана Алкантара получи лека контузия, а домакините затвориха тайбрека при 15:13 и се поздравиха с победата в дербито.


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