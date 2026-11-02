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Четирима българи на турнира по бадминтон в Република Корея

Четирима българи на турнира по бадминтон в Република Корея

2 Ноември, 2026 09:19 384 0

  • бадминтон-
  • стефани стоева-
  • габриела стоева-
  • калояна налбантова-
  • world tour super 500

Сестрите Стоеви са поставени под номер 3 при женските двойки

Четирима българи на турнира по бадминтон в Република Корея - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Четирима българи ще участват на турнира по бадминтон от веригата World Tour Super 500 в Йосу Сити, Република Корея. Състезанието ще се проведе от 3 до 8 ноември, а наградният фонд е 500 хиляди долара. Стефани Стоева и Габриела Стоева ще играят при женските двойки. Петкратните европейски шампионки са поставени под номер 3 в схемата и ще започнат участието си директно от осминафиналите. През миналата седмица сестрите спечелиха бронзови медали на турнир в Германия.

Калояна Налбантова ще стартира в турнира на единично с мач срещу водачката в схемата Ан Се-йон. Представителката на домакините е световна номер 1 при жените, олимпийска шампионка от Париж 2024 и двукратна световна шампионка с титли през 2023 и 2026 г.

Двубоят ще бъде първият мач на Налбантова в основната схема на турнира. Съперничеството с Ан Се-йон поставя българката срещу най-високо поставената състезателка в женския сингъл.

Габриела Стоева ще участва и в смесените двойки, където ще си партнира с Евгени Панев. Българската двойка ще срещне в първия кръг представителите на Малайзия Ху Пан Рон и Лай Пеи Джин.

Турнирът в Йосу Сити е част от календара на BWF World Tour в категорията Super 500. Надпреварата събира състезатели в петте основни дисциплини, като мачовете започват на 3 ноември, а финалите са насрочени за 8 ноември.


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