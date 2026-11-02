Кими Антонели запазва номер 12, няма да ползва №1

Кими Антонели няма да постави номер 1 върху болида си през сезон 2027, въпреки че спечели световната титла във Формула 1. Италианският пилот на „Мерцедес“ ще запази номер 12, с който триумфира в Гран при на Мексико Сити.

„Ще остана с номер 12, защото това е много специално число за мен“, заяви Антонели, цитиран от БГНЕС. Той посочи още, че решението му е свързано с желанието да остане здраво стъпил на земята и да запази смирението си след най-големия успех в кариерата си.

20-годишният италианец добави, че е суеверен и номер 1 никога не му е носил късмет. По думите му всеки път, когато го е използвал, нещата са се развивали зле. Затова Антонели предпочита да започне защитата на титлата си със същия номер, който му донесе шампионския успех. Антонели си осигури короната с третото си място в Мексико Сити. Така той стана най-младият световен шампион в историята на Формула 1 и първият италиански носител на титлата от 73 години.

Пилотът е първият във Формула 1, спечелил шампионата с номер 12 след Айртон Сена. Легендарният бразилец направи това през 1988 година, когато завоюва първата си титла с „Макларън“. Номер 12 има специално значение и за самия Антонели, който го използва още преди дебюта си в световния шампионат.

Официалната статистика на Формула 1 отчита девет победи и 16 подиума за Антонели през сезон 2026. Той е начело в крайното класиране, след като превърна първата си титла в едно от най-значимите постижения в историята на италианския автомобилен спорт. Антонели ще се върне на пистата още през тази седмица. Голямата награда на Сао Пауло е насрочена за 8 ноември, а състезателният уикенд на „Интерлагос“ започва на 6 ноември. Това ще бъде първият старт на италианеца след спечелването на световната титла.