Меси с гол и асистенция за обрат на Интер Маями

Лионел Меси вкара гол и направи асистенция при обрата на Интер Маями срещу Ню Инглънд Революшън. Тимът от Флорида спечели с 2:1 като гост в мач от Мейджър лийг сокър и си гарантира участие в Шампионската лига на КОНКАКАФ през 2027 година.

Домакините поведоха с попадение на Даниел Газдаг. Интер Маями обаче стигна до изравняване в 69-ата минута, когато Меси се промъкна през центъра на защитата и отклони с глава топката към Херман Бертераме. Нападателят се възползва от подаването и направи резултата 1:1. Аржентинецът имаше решаваща роля и при втория гол. Меси започна атаката, получи топката обратно на границата на наказателното поле и с удар преодоля вратаря на Ню Инглънд за 2:1.

Така Интер Маями обърна мача и записа победа, която има значение не само за класирането в редовния сезон. Независимо от представянето си в предстоящите плейофи, тимът вече има гарантирана квота за Шампионската лига на КОНКАКАФ през 2027 година. И трите водещи отбора в Източната конференция вече са осигурили участие в турнира. Това дава възможност на Интер Маями да съхрани част от титулярите си в последния мач от редовния сезон, преди да насочи вниманието си към плейофите.

Победата остави тима в борбата за високите позиции на Изток, а Меси продължи да бъде основната фигура в решаващ момент от сезона. След края на редовната фаза Интер Маями ще преследва място в битката за титлата в Мейджър лийг сокър.