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Меси с гол и асистенция за обрат на Интер Маями

Меси с гол и асистенция за обрат на Интер Маями

2 Ноември, 2026 09:05 514 2

  • меси-
  • интер маями-
  • мейджър лийг сокър-
  • шампионска лига на конкакаф

Аржентинецът участва и в двете попадения при победата с 2:1 над Ню Инглънд

Меси с гол и асистенция за обрат на Интер Маями - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси вкара гол и направи асистенция при обрата на Интер Маями срещу Ню Инглънд Революшън. Тимът от Флорида спечели с 2:1 като гост в мач от Мейджър лийг сокър и си гарантира участие в Шампионската лига на КОНКАКАФ през 2027 година.

Домакините поведоха с попадение на Даниел Газдаг. Интер Маями обаче стигна до изравняване в 69-ата минута, когато Меси се промъкна през центъра на защитата и отклони с глава топката към Херман Бертераме. Нападателят се възползва от подаването и направи резултата 1:1. Аржентинецът имаше решаваща роля и при втория гол. Меси започна атаката, получи топката обратно на границата на наказателното поле и с удар преодоля вратаря на Ню Инглънд за 2:1.

Така Интер Маями обърна мача и записа победа, която има значение не само за класирането в редовния сезон. Независимо от представянето си в предстоящите плейофи, тимът вече има гарантирана квота за Шампионската лига на КОНКАКАФ през 2027 година. И трите водещи отбора в Източната конференция вече са осигурили участие в турнира. Това дава възможност на Интер Маями да съхрани част от титулярите си в последния мач от редовния сезон, преди да насочи вниманието си към плейофите.

Победата остави тима в борбата за високите позиции на Изток, а Меси продължи да бъде основната фигура в решаващ момент от сезона. След края на редовната фаза Интер Маями ще преследва място в битката за титлата в Мейджър лийг сокър.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиква

    3 0 Отговор
    Браво на Меси, бил и ще останеш номер Едно на света,

    09:34 02.11.2026

  • 2 Петър Хубчев

    1 0 Отговор
    Като гост е спечелил с 1:2 . Много глупаво написана и объркваща статия.

    09:53 02.11.2026

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