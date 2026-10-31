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Кирил Домусчиев избухна: Обвини БФС в двоен аршин в полза на Левски

Кирил Домусчиев избухна: Обвини БФС в двоен аршин в полза на Левски

31 Октомври, 2026 19:20 663 12

  • кирил домусчиев-
  • лудогорец-
  • левски-
  • бфс-
  • съдийство-
  • мариян гребенчарски

Босът на Лудогорец отправи обвинения към Георги Иванов и съдийската бригада

Кирил Домусчиев избухна: Обвини БФС в двоен аршин в полза на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев отправи остри критики към съдийството в българския футбол. Повод за реакцията му стана ситуация от двубоя между Дунав и Левски, в която според бизнесмена капитанът на „сините“ Кристиан Димитров е трябвало да бъде изгонен.

Домусчиев направи сравнение с епизод от началото на сезона, когато съдията Мариян Гребенчарски показа червен картон на футболиста на Лудогорец Руан Круз в мача срещу Славия. Според собственика на разградчани двете ситуации са сходни, но са получили различно съдийско тълкуване.

В публикацията си Домусчиев отправи обвинения към президента на БФС Георги Иванов и към съдийската бригада. Той изрази недоволство и от присъствието на Станимир Тренчев във ВАР стаята, като заяви, че според него към определен отбор се прилага различен критерий.

Ето какво написа собственикът на Лудогорец:

„И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия – Мариян Гребенчарски, дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиан Димитров днес даже няма жълт.

Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол.

Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор.

Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком.“

Така Домусчиев обяви, че Лудогорец ще излезе с официална позиция в понеделник, в която клубът възнамерява да представи и други спорни според него съдийски решения. Към момента изложените оценки и обвинения са позиция на собственика на разградчани.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоя турбо бандит

    9 5 Отговор
    няма ли още потопени кораби

    19:22 31.10.2026

  • 2 крадецо

    8 3 Отговор
    ковчега няма джобове

    19:23 31.10.2026

  • 3 ХАРОН

    8 2 Отговор
    Над 10 години БФС помагаше на антибългарския проект Лудогорец. Да посочи един футболист, българин от Делиормана който играе на високо европейско ниво. Лесно е срещу до скоро безпаричните Левски, ЦСКА, Ботев и Локо Пд.

    19:26 31.10.2026

  • 4 маке

    2 2 Отговор
    Много обичан тоя домуса бре, браво))

    19:28 31.10.2026

  • 5 цървул си

    3 1 Отговор
    до-1
    Пепел ти на устата !! В БМФ офицерите са българи , но всеки кораб е застрахован , и няма да е ощетен домуза !!

    Коментиран от #9

    19:30 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Олигарха претъпен

    2 2 Отговор
    Вика нема държава 😃

    19:32 31.10.2026

  • 8 без корупция няма подеба

    2 2 Отговор
    няма шампион без да го подпират съдиите в нашите футболни изпълнения… ама ти беше готинко когато купуваше съдиите преди нали

    19:37 31.10.2026

  • 9 не знаех

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "цървул си":

    че корабите на един крадец са БМФ

    19:46 31.10.2026

  • 10 Алооо, комунистическото чадо

    0 2 Отговор
    много сте нагло

    19:48 31.10.2026

  • 11 Точен

    3 0 Отговор
    Изцяло съм съгласен с Домусчиев. ФК Левски са бутани изкуствено вече 3-4 години. На мача със Славия също трябваше да бъде изгонен Кристиянчо, но беше пожален.

    19:51 31.10.2026

  • 12 Съдията,съдията....

    0 0 Отговор
    Tоя Димитров във всеки мач е за картон.Някой го е набедил за футболист.Фа не е любовник на гондзю?

    19:55 31.10.2026

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