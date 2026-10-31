Кирил Домусчиев избухна: Обвини БФС в двоен аршин в полза на Левски

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев отправи остри критики към съдийството в българския футбол. Повод за реакцията му стана ситуация от двубоя между Дунав и Левски, в която според бизнесмена капитанът на „сините“ Кристиан Димитров е трябвало да бъде изгонен.

Домусчиев направи сравнение с епизод от началото на сезона, когато съдията Мариян Гребенчарски показа червен картон на футболиста на Лудогорец Руан Круз в мача срещу Славия. Според собственика на разградчани двете ситуации са сходни, но са получили различно съдийско тълкуване.

В публикацията си Домусчиев отправи обвинения към президента на БФС Георги Иванов и към съдийската бригада. Той изрази недоволство и от присъствието на Станимир Тренчев във ВАР стаята, като заяви, че според него към определен отбор се прилага различен критерий.

Ето какво написа собственикът на Лудогорец:

„И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия – Мариян Гребенчарски, дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиан Димитров днес даже няма жълт.

Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол.

Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор.

Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком.“

Така Домусчиев обяви, че Лудогорец ще излезе с официална позиция в понеделник, в която клубът възнамерява да представи и други спорни според него съдийски решения. Към момента изложените оценки и обвинения са позиция на собственика на разградчани.