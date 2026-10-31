Кирил Домусчиев избухна: Обвини БФС в двоен аршин в полза на Левски

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев отправи остри критики към съдийството в българския футбол. Повод за реакцията му стана ситуация от двубоя между Дунав и Левски, в която според бизнесмена капитанът на „сините“ Кристиан Димитров е трябвало да бъде изгонен.
Домусчиев направи сравнение с епизод от началото на сезона, когато съдията Мариян Гребенчарски показа червен картон на футболиста на Лудогорец Руан Круз в мача срещу Славия. Според собственика на разградчани двете ситуации са сходни, но са получили различно съдийско тълкуване.
В публикацията си Домусчиев отправи обвинения към президента на БФС Георги Иванов и към съдийската бригада. Той изрази недоволство и от присъствието на Станимир Тренчев във ВАР стаята, като заяви, че според него към определен отбор се прилага различен критерий.
Ето какво написа собственикът на Лудогорец:
„И този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия – Мариян Гребенчарски, дава червен картон на Руан Круз срещу Славия, а за Кристиан Димитров днес даже няма жълт.
Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол.
Още в понеделник Лудогорец ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор.
Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком.“
Така Домусчиев обяви, че Лудогорец ще излезе с официална позиция в понеделник, в която клубът възнамерява да представи и други спорни според него съдийски решения. Към момента изложените оценки и обвинения са позиция на собственика на разградчани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тоя турбо бандит
19:22 31.10.2026
2 крадецо
19:23 31.10.2026
3 ХАРОН
19:26 31.10.2026
4 маке
19:28 31.10.2026
5 цървул си
Пепел ти на устата !! В БМФ офицерите са българи , но всеки кораб е застрахован , и няма да е ощетен домуза !!
Коментиран от #9
19:30 31.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Олигарха претъпен
19:32 31.10.2026
8 без корупция няма подеба
19:37 31.10.2026
9 не знаех
До коментар #5 от "цървул си":че корабите на един крадец са БМФ
19:46 31.10.2026
10 Алооо, комунистическото чадо
19:48 31.10.2026
11 Точен
19:51 31.10.2026
12 Съдията,съдията....
19:55 31.10.2026