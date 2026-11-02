„Левски“ продаде над 19 500 билета за мача с „Ягелония“

„Левски“ е продал над 19 500 билета за домакинството си срещу „Ягелония“ от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се играе на 5 ноември на Националния стадион „Васил Левски“, а за привържениците на българския шампион са пуснати общо 36 000 пропуска.

Най-голям е интересът към сектор „А“, където почти всички 6533 места вече са заети. За сектор „Б“ са продадени близо 7000 билета, за сектор „В“ – над 5100, а за сектор „Г“ – повече от 1110.Отборът на „Левски“ започна участието си в турнира със загуба с 0:1 от РБ „Залцбург“, след което завърши 1:1 с НЕК от Неймеген. В третия си мач „сините“ спечелиха с 2:1 срещу „Виктория“ от Пилзен като гости.

Така българският шампион има четири точки и заема 17-о място във временното класиране. Победа срещу „Ягелония“ би подобрила позицията на тима четири кръга преди края на основната фаза. Полският тим е с три точки след първите си три срещи. „Ягелония“ спечели с 3:1 срещу „Арарат-Армения“, но загуби от „Олимпиакос“ с 1:2 и от „Андерлехт“ с 0:3.

В местното първенство „жълто-червените“ заемат девето място след 12 кръга с 18 точки. Те имат шест победи и шест загуби. Отрицателната голова разлика на отбора е факт и в двата турнира – минус два гола в Лига Европа и минус един в полската Екстракласа. При първия си домакински мач от основната фаза на Лига Европа срещу РБ „Залцбург“ „Левски“ игра пред около 23 000 зрители на Националния стадион. Тогава привържениците на клуба изразиха недоволство от цените на билетите, след което пропуските за този и следващия домакински двубой в София бяха намалени.