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„Левски“ продаде над 19 500 билета за мача с „Ягелония“
  Тема: Български спортни успехи

„Левски“ продаде над 19 500 билета за мача с „Ягелония“

2 Ноември, 2026 13:40 850 10

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Срещата от Лига Европа е на 5 ноември на стадион „Васил Левски“. За феновете на българския шампион са пуснати 36 000 пропуска

„Левски“ продаде над 19 500 билета за мача с „Ягелония“ - 1
Снимка: Факти.БГ
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

„Левски“ е продал над 19 500 билета за домакинството си срещу „Ягелония“ от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се играе на 5 ноември на Националния стадион „Васил Левски“, а за привържениците на българския шампион са пуснати общо 36 000 пропуска.

Най-голям е интересът към сектор „А“, където почти всички 6533 места вече са заети. За сектор „Б“ са продадени близо 7000 билета, за сектор „В“ – над 5100, а за сектор „Г“ – повече от 1110.Отборът на „Левски“ започна участието си в турнира със загуба с 0:1 от РБ „Залцбург“, след което завърши 1:1 с НЕК от Неймеген. В третия си мач „сините“ спечелиха с 2:1 срещу „Виктория“ от Пилзен като гости.

Така българският шампион има четири точки и заема 17-о място във временното класиране. Победа срещу „Ягелония“ би подобрила позицията на тима четири кръга преди края на основната фаза. Полският тим е с три точки след първите си три срещи. „Ягелония“ спечели с 3:1 срещу „Арарат-Армения“, но загуби от „Олимпиакос“ с 1:2 и от „Андерлехт“ с 0:3.

В местното първенство „жълто-червените“ заемат девето място след 12 кръга с 18 точки. Те имат шест победи и шест загуби. Отрицателната голова разлика на отбора е факт и в двата турнира – минус два гола в Лига Европа и минус един в полската Екстракласа. При първия си домакински мач от основната фаза на Лига Европа срещу РБ „Залцбург“ „Левски“ игра пред около 23 000 зрители на Националния стадион. Тогава привържениците на клуба изразиха недоволство от цените на билетите, след което пропуските за този и следващия домакински двубой в София бяха намалени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гюведа

    3 6 Отговор
    Извинихте ли се на Чилика?

    Коментиран от #2, #5

    13:44 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Синя пъпка

    2 0 Отговор
    Тия ще ги бием !

    14:05 02.11.2026

  • 7 Митко

    1 0 Отговор
    За мача на коритото ли?

    14:08 02.11.2026

  • 8 3.14К

    2 1 Отговор
    На вечното дерби ще бъде връчена новоучредена.награда травматолог на сезона " Д-р Тиам". Тя е за докторат "Артроскопия с 4 дупки без упойка", която е защитена пред хабилитирани съдии и техните помощници от ВАР, осигурили присъствието на лауреата на националния стадион.

    Коментиран от #9

    14:17 02.11.2026

  • 9 Левски 1914

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "3.14К":

    Нещо си се пообъркал момче, мача с доведения Литекс не е никакво вечно дерби.

    Коментиран от #10

    14:30 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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