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Реал Мадрид набеляза Рикардо Калафиори

Реал Мадрид набеляза Рикардо Калафиори

2 Ноември, 2026 16:12 576 0

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Жозе Моуриньо го смята за идеалния ляв бек

Реал Мадрид набеляза Рикардо Калафиори - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Защитникът на Арсенал Рикардо Калафиори е сред основните трансферни цели на Реал Мадрид за предстоящото лято. Италианският национал е привлякъл сериозно вниманието на испанския гранд, а според информацията на TEAMtalk и Жозе Моуриньо е сред почитателите на качествата му. Португалският специалист смята, че футболистът би бил отличен вариант за подсилване на левия фланг на отбраната.

24-годишният Калафиори се утвърди като важна част от състава на Арсенал след трансфера си от Болоня през 2024 година. Едно от най-ценните му качества е неговата универсалност, тъй като може да действа както като ляв краен защитник, така и в центъра на отбраната.

По данни на източника Реал Мадрид вече е направил първоначални запитвания, за да проучи ситуацията около италианеца. Хора от обкръжението на играча са запознати с интереса на „кралския клуб“, който го поставя сред приоритетните варианти за укрепване на защитата.

Калафиори обаче не е единственото име в трансферния списък на мадридчани. Испанският клуб следи и ситуацията около Йошко Гвардиол от Манчестър Сити, който също е сред потенциалните кандидати за подсилване на отбраната.


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