Съдийската комисия призна две грешки в Първа лига: Не са дадени два червени картони

Съдийската комисия към Българския футболен съюз излезе със становище относно две спорни ситуации от срещите на „Дунав“ Русе – „Левски“ и „Локомотив“ Пловдив – „Лудогорец“, изиграни от XIV кръг на efbet Лига.

От комисията признаха, че в двата случая съдийските бригади са допуснали грешки при определянето на дисциплинарните наказания, като и в двете ситуации е трябвало да бъдат показани директни червени картони.

Ето становището на СК към БФС:

По отношение на ситуацията, възникнала в 9-ата минута на срещата от XIV кръг на efbet Лига между отборите на „Дунав“ Русе и „Левски“, Съдийската комисия към БФС счита, че е допусната грешка от съдийската бригада при определянето на дисциплинарната санкция спрямо състезател № 50 от отбора на ПФК „Левски“. Комисията е на мнение, че подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия, вследствие на която пострадалият състезател не е могъл да продължи участието си в срещата, представлява сериозно нарушение на правилата на играта – сериозна груба игра. Съгласно Правило 12 от Правилата на играта, подобно нарушение следва да бъде санкционирано с директен червен картон.







По отношение на ситуацията в 78-та минута на срещата от 14 кръг на ефбет Лига между отборите на Локомотив Пд и Лудогорец, СК констатира нарушение на правилата на играта от страна на състезател с №37 от Лудогорец, който използва ръката си като оръжие спрямо лицето на опонент. При този инцидент СК е на мнение, че е допусната грешка от страна на съдийската бригада и ВАР, като не е взета правилната дисциплинарна мярка спрямо същия състезател, а именно директен червен картон за проява на насилие.