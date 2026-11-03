Септември ще посрещне Локомотив София на стадион „Георги Аспарухов“

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз официално обяви промяна и детайли около предстоящия двубой от 13-ия кръг на efbet Лига между отборите на Септември (София) и Локомотив (София).

Срещата няма да се играе на традиционния домакински терен на „септемврийци“, а ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Мачът е насрочен за петък, 6 ноември 2026 година, с начален час 17:00.

От БФС уточниха, че рокадата се налага официално по изрично искане на Национална спортна база (НСБ). Причината за смяната на съоръжението е изключително натовареният график на националния стадион „Васил Левски“, което е принудило ръководството да търси алтернативен важна локация в столицата. Така столичното сблъсък между Септември и „железничарите“ ще намери своя дом на стадиона на Левски, където двата тима ще премерят сили в борба за ценни точки в елитната ни дивизия.