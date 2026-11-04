Стефано Сенси разпали интереса в Италия: Четири клуба от Серия А следят звездата на ЦСКА

Отличното представяне на Стефано Сенси с екипа на ЦСКА е привлякло сериозно внимание от страна на клубове в Италия. Според информация на „Мач Телеграф“ четири отбора от Серия А проявяват интерес към полузащитника и обмислят възможността да го привлекат през зимния трансферен прозорец или след края на настоящия сезон.

Става въпрос за клубове от средната част на италианския елит. По информация на изданието някои от тях вече са изпращали свои представители, които да наблюдават на живо изявите на халфа в мачовете на „червените“.

Въпреки засиления интерес обаче вероятността ЦСКА да се раздели със Сенси още през зимата е минимална. Според източниците на изданието ръководството на столичани няма намерение да продава италианеца в средата на сезона.

Напротив – очаква се около Нова година клубът да предложи нов договор на полузащитника, който до момента е сред най-силно представящите се футболисти в състава.

През лятото преминаването на бившия играч на Интер в българското първенство предизвика сериозен отзвук в италианските медии. Трансферът изненада местните журналисти, а едно от коментираните заглавия тогава беше „Малкият принц, потънал в мрак“.

Журналистът Марко Долчинели също реагира остро на новината, като отбеляза, че подобен трансфер би му звучал немислимо, ако някой му го беше предсказал пет години по-рано.

Сега обаче оценките в Италия са различни. Силните изяви на Сенси с червената фланелка са променили отношението към решението му да продължи кариерата си в България, а интересът на четири клуба от Серия А е поредното доказателство за нарасналото внимание към представянето му.