Новини
Спорт »
Бг футбол »
Стефано Сенси разпали интереса в Италия: Четири клуба от Серия А следят звездата на ЦСКА

Стефано Сенси разпали интереса в Италия: Четири клуба от Серия А следят звездата на ЦСКА

4 Ноември, 2026 10:19 544 0

  • цска-
  • стефано сенси-
  • серия а-
  • трансфери-
  • интер-
  • български футбол

Става въпрос за клубове от средната част на италианския елит

Стефано Сенси разпали интереса в Италия: Четири клуба от Серия А следят звездата на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отличното представяне на Стефано Сенси с екипа на ЦСКА е привлякло сериозно внимание от страна на клубове в Италия. Според информация на „Мач Телеграф“ четири отбора от Серия А проявяват интерес към полузащитника и обмислят възможността да го привлекат през зимния трансферен прозорец или след края на настоящия сезон.

Става въпрос за клубове от средната част на италианския елит. По информация на изданието някои от тях вече са изпращали свои представители, които да наблюдават на живо изявите на халфа в мачовете на „червените“.

Въпреки засиления интерес обаче вероятността ЦСКА да се раздели със Сенси още през зимата е минимална. Според източниците на изданието ръководството на столичани няма намерение да продава италианеца в средата на сезона.

Напротив – очаква се около Нова година клубът да предложи нов договор на полузащитника, който до момента е сред най-силно представящите се футболисти в състава.

През лятото преминаването на бившия играч на Интер в българското първенство предизвика сериозен отзвук в италианските медии. Трансферът изненада местните журналисти, а едно от коментираните заглавия тогава беше „Малкият принц, потънал в мрак“.

Журналистът Марко Долчинели също реагира остро на новината, като отбеляза, че подобен трансфер би му звучал немислимо, ако някой му го беше предсказал пет години по-рано.

Сега обаче оценките в Италия са различни. Силните изяви на Сенси с червената фланелка са променили отношението към решението му да продължи кариерата си в България, а интересът на четири клуба от Серия А е поредното доказателство за нарасналото внимание към представянето му.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове