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Основният опонент на Никола Цолов - Рафаел Камара получава шанс за дебют във Формула 1

Основният опонент на Никола Цолов - Рафаел Камара получава шанс за дебют във Формула 1

4 Ноември, 2026 10:59 1 009 0

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Засега участието му е потвърдено единствено за предстоящия старт в Бразилия

Основният опонент на Никола Цолов - Рафаел Камара получава шанс за дебют във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отборът на Хаас официално обяви, че прекратява сътрудничеството си с Естебан Окон. Новината идва само няколко дни след като френският пилот беше изваден от състава за Гран При на Мексико Сити, където мястото му зае японецът Рио Хиракава.

Американският тим съобщи и друга важна новина – бразилецът Рафаел Камара ще направи своя дебют във Формула 1 още този уикенд. Младият състезател ще получи възможност да се включи в домашната си Гран При на Сао Пауло, която ще се проведе на пистата „Интерлагос“.

Засега участието на Камара е потвърдено единствено за предстоящия старт в Бразилия. Решението кой ще управлява втория болид на Хаас в последните три състезания от сезона предстои да бъде взето. Според информации в бразилските медии се очаква Камара да запази мястото си и за Гран При на Лас Вегас, докато Хиракава да се завърне в Катар и Абу Даби.

Развитието на ситуацията може да има сериозно отражение и върху битката във Формула 2. Камара в момента е лидер в генералното класиране, като има преднина от едва седем точки пред българския талант Никола Цолов.

Ако бразилецът участва във всички оставащи стартове във Формула 1, той ще пропусне финалните състезания във Формула 2. При подобен развой Цолов ще има нужда от само осем точки, за да го изпревари и да се изкачи на първото място. Българинът обаче ще трябва да следи внимателно и представянето на Алекс Дън, който също е близо до върха в подреждането.

Ръководителят на Хаас Аяо Комацу коментира решението за раздялата с Окон, като уточни, че разговорите между двете страни остават поверителни.

„Подобни решения никога не се вземат с лека ръка. Убедени сме обаче, че това е най-доброто за бъдещите интереси на отбора“, заяви Комацу.

Той потвърди, че за състезанието в Бразилия Камара ще бъде съотборник на Оливър Беърман. Шефът на Хаас изрази увереност в качествата на младия пилот и очакванията си към първото му участие с болида VF-26.

За Камара надпреварата в Сао Пауло ще бъде и важна стъпка в подготовката за сезон 2027. Бразилецът вече има договор с Хаас за следващата година, когато трябва да заеме място като титулярен пилот на американския отбор.


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