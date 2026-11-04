Левски пусна билетите за дербито с ЦСКА: Ясни са ограниченията в секторите

Левски обяви началото на продажбата на билети за предстоящото домакинство срещу ЦСКА от 13-ия кръг на Първа лига. Пропуските са в продажба от днес, 4 ноември, в 10:00 часа, като привържениците могат да ги закупят както на касите пред стадион „Георги Аспарухов“, така и онлайн и чрез мрежата на Eventim.

Касата пред Сектор А ще работи всеки ден до двубоя между 10:00 и 19:14 часа.

От клуба напомниха, че заради наказанието, наложено след срещата за Суперкупата на България, блокове 9, 10, 11 и 12 в Сектор А ще останат затворени. Притежателите на абонаментни карти за тези места ще бъдат преместени в блокове 23 и 24 на Сектор Б.

От „синия“ клуб уточниха и подробностите около платформата „Моето място“. Всеки абонат, който няма да може да присъства на дербито, има възможност да освободи своето място. Всички така освободени билети ще бъдат пуснати в свободна продажба на 7 ноември, събота, от 10:00 часа.

Левски съобщи още, че ръководството е направило опит да осигури отварянето на блокове 25, 26 и 27 в Сектор Б за своите привърженици. По време на съвместна среща с представители на ЦСКА и СДВР клубът е предложил на гостуващите фенове като алтернатива блокове 43, 44 и 45 в Сектор Г. Въпреки усилията обаче не е било постигнато взаимно приемливо решение.

Привържениците на ЦСКА ще заемат местата в сектори Г и В за предстоящия двубой, в който „червените“ ще бъдат символичен гост. От клуба обявиха и цените на билетите – 15 евро за сектор Г и 30 евро за сектор В.

Пропуските ще бъдат достъпни от днес до самия ден на срещата включително. Желаещите могат да ги закупят от мрежата на Eventim и нейните партньорски обекти.

Билети ще се продават и в двата официални фен магазина на ЦСКА – този на стадион „Българска армия“ и обекта на улица „Солунска“ №12. Работното време на магазините е всеки ден от 10:00 до 19:00 часа.

Цените са:

● Сектор А – 30 евро

● Сектор Б – 15 евро

● Сектор В – 30 евро

● Сектор Г – 15 евро

● Ложи 3, 4, 5, 6 и 7 – 50 евро

● VIP – 100 евро