Фил Фоудън усеща, че се завръща към най-добрата си форма

Офанзивният полузащитник на Манчестър Сити Фил Фоудън вярва, че постепенно възвръща формата, която го превърна в един от най-впечатляващите футболисти във Висшата лига през последните години.

През сезон 2023/24 англичанинът беше избран за най-добър играч в първенството, след като реализира 27 попадения във всички турнири. В следващите две кампании обаче представянето му претърпя спад, което му коства и мястото в състава на националния отбор на Англия за Мондиал 2026 в Северна Америка, където „трите лъва“ завършиха с бронзовите медали.

„Надявам се отново да мога да играя на това ниво. Смятам, че с последните си изяви вече правя крачки в тази посока“, заяви Фоудън, цитиран от „Ройтерс“.

26-годишният футболист отбеляза първия си гол за сезона във Висшата лига срещу Ипсуич в края на миналия месец. След това той блесна с хеттрик при победата на Манчестър Сити над АЕК Атина в Шампионската лига.

Добрите му изяви дойдоха след период извън терена, в който изтърпя наказание от три мача заради червения картон, получен в дербито срещу Манчестър Юнайтед.

„Мисля, че червеният картон срещу Юнайтед беше доста неприятен момент, но паузата ми се отрази положително. Върнах се с по-свежо съзнание и по-добра концентрация. Когато участваш в отбелязването на голове, това ти носи увереност, а редовното игрово време помага да влезеш в необходимия ритъм“, коментира халфът.

Фоудън говори и за перспективите си отново да облече екипа на английския национален отбор. Той разкри, че след решението да не бъде включен в състава за Световното първенство през 2026 година не е разговарял със селекционера Томас Тухел.

В момента футболистът предпочита да насочи цялото си внимание към изявите си на клубно ниво.

„Опитвам се единствено да се концентрирам върху собствената си игра и се надявам, че някой ден отново ще получа повиквателна“, добави англичанинът.

Тази вечер Манчестър Сити гостува на германския РБ Лайпциг в двубой от Шампионската лига. След първите три кръга „гражданите“ заемат 12-ото място в класирането с шест спечелени точки.