Фенербахче и Ливърпул 1:1 на полувремето в Истанбул

Фенербахче и Ливърпул се оттеглиха на почивка при резултат 1:1 в мача от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят се играе в Истанбул, а главен съдия е французинът Клеман Тюрпен.

Ливърпул откри резултата в 25-ата минута. Доминик Собослай центрира, Арчи Браун изби топката с глава, но тя попадна в Трей Ниони. Халфът нанесе удар от въздуха и даде преднина на гостите.

Фенербахче можеше да отговори веднага. След изпълнението на центъра Браун центрира отляво към границата на вратарското поле, където Ирфан Кахваджъ бе оставен непокрит. Той засече топката с левия крак, но я изпрати в напречната греда. Останаха и съмнения за засада при позицията му.

Домакините все пак изравниха в 29-ата минута. Мейсън Грийнууд стреля от пряк свободен удар, топката рикошира в Жереми Жаке, който бе част от стената, и влезе във вратата на Ливърпул.

В самия край на полувремето Грийнууд отново бе близо до гола. Ромелу Лукаку го намери по левия фланг, той напредна и стреля опасно с левия крак, но вратарят Алисон се намеси и изби топката в корнер.