Евертон Бала: Очаквайте голям мач от Левски срещу Ягелония

Една от звездите на Левски – Евертон Бала, заяви, че „сините“ ще излязат с ясната цел да спечелят домакинството си на Ягелония Бялисток. Двата отбора се срещат в двубой от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа, който започва в 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Българският шампион ще преследва втори пореден успех в турнира и първа победа пред собствена публика. Бразилският офанзивен футболист очаква силна подкрепа от трибуните след серията от шест последователни гостувания на столичани и се надява отборът да се отблагодари на привържениците с добро представяне.

„Това, което мога да кажа, е, че без значение къде играем, феновете винаги бяха с нас и навсякъде се чувствахме като домакини. Но, разбира се, да играем в нашия град е нещо различно. Очакваме истинско шоу от публиката и се надявам ние да отвърнем със същото на терена“, сподели Бала пред DIEMA SPORT.

Футболистът подчерта, че амбицията на Левски във всеки мач е да стигне до трите точки, независимо от класата на противника и трудностите в европейската надпревара.

„Очакванията са ми за победа, разбира се. Това се отнася за всеки един двубой. Мачът няма да е лесен заради нивото на турнира. Знаем нашите възможности и се надявам да вземем победата“, заяви бразилецът.

Евертон Бала коментира и опита на двата отбора в европейските турнири. Според него по-големият международен стаж на Ягелония не е решаващ фактор, тъй като всеки мач има своя собствена история. Той изрази увереност в потенциала на състава на Хулио Веласкес и обърна внимание на качеството на новите попълнения.

„Няма значение, че те имат повече опит в Европа. Всеки мач е различна история. През този сезон взехме много добри играчи. Футболисти с много опит, като например Марко Груич. И мисля, че имаме много силен отбор. Без значение от техния опит, може да очаквате голям мач от нас“, завърши футболистът на Левски.