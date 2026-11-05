Тежък удар за ЦСКА: Лео Перейра аут дълго време, заменен е от Тамиму Уору в евролистата

Бразилското крило на ЦСКА – Лео Перейра, ще остане извън сметките на старши треньора Маркус Гиздол за дълъг период от време, информира „Тема Спорт“. Футболистът официално бе изваден от картотеките на тима за основната фаза на Лигата на конференциите, което потвърждава сериозността на неговото здравословно състояние.

Перейра пострада тежко по време на тренировката на отбора в Дания преди мача с Нордселанд, където получава тежка травма – откъртено сухожилие на адукторния мускул. Последвалите допълнителни прегледи в специализирана клиника в Германия са потвърдили най-лошите опасения и налагат дълготрайно възстановяване.

Очакванията на медицинския щаб са бразилецът да поднови пълноценни тренировки едва по време на зимната подготовка на „червените“.

Възползвайки се от специалното правило на УЕФА, позволяващо промени в регистрираните играчи при доказани тежки контузии, щабът на ЦСКА направи принудителна смяна. Мястото на Лео Перейра в евролистата бе заето от десния бек Тамиму Уору. Националът на Бенин дори замина с отбора за гостуването в Атина, макар че записа едва един официален двубой с червената фланелка – шампионатния му дебют срещу Ботев (Пд) на 27 юли.