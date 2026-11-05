Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Дженсън Бътън предупреди Рейсинг Булс за риска при евентуална промяна с Никола Цолов

Дженсън Бътън предупреди Рейсинг Булс за риска при евентуална промяна с Никола Цолов

5 Ноември, 2026 11:54 1 794 16

  • никола цолов-
  • дженсън бътън-
  • лиъм лоусън-
  • рейсинг булс-
  • ред бул-
  • формула 1-
  • формула 2-
  • български моторни спортове-
  • автомобилни състезания-
  • пилотски трансфери-
  • sky sports-
  • световен шампионат във формула 1

Българинът прави силен сезон във Формула 2

Дженсън Бътън предупреди Рейсинг Булс за риска при евентуална промяна с Никола Цолов - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън смята, че Рейсинг Булс трябва много внимателно да обмисли евентуалното привличане на българския талант Никола Цолов на мястото на Лиъм Лоусън.

Договорът на новозеландския пилот все още не е подновен, а в същото време в Ред Бул се обсъжда възможността младият Цолов да получи шанс във Формула 1. Българинът прави силен сезон във Формула 2 и заема второто място във временното класиране.

В интервю за Sky Sports Бътън коментира потенциалната рокада и изрази съмнения дали моментът е подходящ за подобна промяна. Според него отборът трябва да прецени внимателно какво би спечелил и какво би рискувал, ако заложи на по-неопитен състезател.

„Това е много трудно решение за отбора. Очевидно разполагат с младия талант Цолов, който идва от Формула 2, заема второто място в шампионата и се представя невероятно. Той обаче е показвал и непостоянство през годините. Имало е състезания, в които е бил брилянтен, но и други, в които нещата не са се получавали“, заяви бившият пилот.

Бътън подчерта, че представянето на Лоусън през настоящия сезон заслужава внимание. По думите му новозеландецът демонстрира постоянство и осигурява на отбора предвидимост, каквато все още не може да се очаква от Цолов.

„Може би отборът е развълнуван от възможността да привлече нов млад талант, но според мен Лиъм се справя наистина добре тази година. Той е много постоянен и с него знаят какво получават. При Цолов ситуацията е различна. Може би точно това ги привлича. Не знам. Но ако основната им цел в момента е да печелят точки, бих казал, че Лиъм е правилният избор“, допълни световният шампион от 2009 година.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Веселинов

    2 12 Отговор
    Най-после един да им отвори очите.

    Коментиран от #6, #11

    12:08 05.11.2026

  • 3 Гост

    15 0 Отговор
    То пък Бътън беше едн ,,постоянен"....

    12:10 05.11.2026

  • 4 уиски

    15 0 Отговор
    Нормално е да се защитават щом са от една страна. Това, че ние българите си пречим един на друг не е негов проблем.

    12:10 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 на теб мога да ти отворя

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Веселинов":

    третото око сещаш се къде е няам да се затвори до като си жив

    12:13 05.11.2026

  • 7 Обективен

    8 0 Отговор
    Никола ще кара във Ф1,въпреки такива като бътън.

    12:16 05.11.2026

  • 8 Камион

    6 0 Отговор
    Аман от кисели чичаци. Давай газ, Никола!

    12:23 05.11.2026

  • 9 ташунко

    2 1 Отговор
    Ингилизите ни мразят от край време , войските на Сюлейман паша по времето на Руско-Турската война 1877-78 ги превозват с кораби ингилизите от Албания да колят българско християнско население . Така е изклан и опожарен град Стара Загора на път за Шипка от башибузуците и редовната турска армия на Сюлейман .

    12:26 05.11.2026

  • 10 Мдаа

    0 3 Отговор
    Бих заложил на Цолов, но в киноложки конкурс. Би го спечелил от раз като истински пес.

    12:27 05.11.2026

  • 11 Сзо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Веселинов":

    Много ясно че англо саксонците ще се подържат.

    12:28 05.11.2026

  • 12 Гост

    2 1 Отговор
    Факт е, че Лоусън кара силно и стабилно през този сезон. Ако беше някой нормален отбор, нямаше да има място за чуденки. Това обаче е детската градина на Редбул и нормалната логика не важи. Ще изритат Лоусън и ще вземат Цолов. Нашият обаче да си опича акъла, защото, ако си изпуска нервите и се дъни като в F2, може и да не преполови сезона преди да му бият шута и на него. Дъртият вампир Марко вече не е там, но подозирам, че бруталният подход си остава до голяма степен.

    12:30 05.11.2026

  • 13 Григор

    4 1 Отговор
    Никой не спори,че Лиам Лоусън прави страхотен сезон и че той е в основата на доброто класиране на отбора. Вярно е и че Никола има и неудачни състезания. Има обаче и нещо друго. "Рейсинг Булс" е създаден с основна задача да открива и развива млади таланти. Точно по тази причина бившия сив кардинал на "Ред Бул" Хелмут Марко счита, че трябва да се предпочете Цолов. По темата има изказвания на шефа на "Рейсинг Булс" Алан Пърмейн и на изпълнителния директор Петер Байер. Общо взето те споделят казаното от Хелмут Марко. И тримата заявяват, че Лоусън прави страхотен сезон, но подчертават, че има и други важни показатели за вземането на решението. За последно, преди няколко дни Петер Майер намекна, че най-вероятно изборът ще е Никола, но предупреди, че крайното решение остава за Алан Пърмейн.

    12:31 05.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Абе

    0 1 Отговор
    Цолов има талант,но няма дух на шампион, а на втория пилот му трябва преди всичко постоянство и предвидимост.Никой не очаква задните гуми да изпреварват предните, а да не поднасят и да не се пукат.

    12:49 05.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове