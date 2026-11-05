Дженсън Бътън предупреди Рейсинг Булс за риска при евентуална промяна с Никола Цолов

Световният шампион във Формула 1 за 2009 година Дженсън Бътън смята, че Рейсинг Булс трябва много внимателно да обмисли евентуалното привличане на българския талант Никола Цолов на мястото на Лиъм Лоусън.

Договорът на новозеландския пилот все още не е подновен, а в същото време в Ред Бул се обсъжда възможността младият Цолов да получи шанс във Формула 1. Българинът прави силен сезон във Формула 2 и заема второто място във временното класиране.

В интервю за Sky Sports Бътън коментира потенциалната рокада и изрази съмнения дали моментът е подходящ за подобна промяна. Според него отборът трябва да прецени внимателно какво би спечелил и какво би рискувал, ако заложи на по-неопитен състезател.

„Това е много трудно решение за отбора. Очевидно разполагат с младия талант Цолов, който идва от Формула 2, заема второто място в шампионата и се представя невероятно. Той обаче е показвал и непостоянство през годините. Имало е състезания, в които е бил брилянтен, но и други, в които нещата не са се получавали“, заяви бившият пилот.

Бътън подчерта, че представянето на Лоусън през настоящия сезон заслужава внимание. По думите му новозеландецът демонстрира постоянство и осигурява на отбора предвидимост, каквато все още не може да се очаква от Цолов.

„Може би отборът е развълнуван от възможността да привлече нов млад талант, но според мен Лиъм се справя наистина добре тази година. Той е много постоянен и с него знаят какво получават. При Цолов ситуацията е различна. Може би точно това ги привлича. Не знам. Но ако основната им цел в момента е да печелят точки, бих казал, че Лиъм е правилният избор“, допълни световният шампион от 2009 година.