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Португалия подготвя специално изпращане за Кристиано Роналдо

Португалия подготвя специално изпращане за Кристиано Роналдо

5 Ноември, 2026 15:16 460 0

  • кристиано роналдо-
  • португалия-
  • португалска футболна федерация-
  • национален отбор

Португалската футболна федерация благодари на вечния си капитан, който прекрати 23-годишната си международна кариера

Португалия подготвя специално изпращане за Кристиано Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо обяви края на международната си кариера, а Португалската футболна федерация заяви, че ще организира специално изпращане за своя капитан. Решението на 41-годишния нападател беше съобщено чрез емоционално видео послание в социалните мрежи и слага край на 23 години в националния отбор.

Роналдо дебютира за Португалия през 2003 година и приключва участието си с рекордните 234 мача. Той е и най-резултатният футболист в историята на мъжкия международен футбол със 146 гола, показват актуалните данни на УЕФА.

В официалната си позиция Португалската футболна федерация определи Роналдо като „вечен капитан“ и символ на националния отбор. Оттам благодариха на нападателя за кариерата му и за ролята му в най-важните успехи на Португалия.

„Благодарим ти за всичко, капитане, това винаги ще бъде твоят дом“, заяви федерацията.

Федерацията подчерта, че не иска сбогуването да премине без подобаващо признание. Според изявлението целта е да бъде организирано събитие, на което феновете и страната да аплодират и да отпразнуват още веднъж кариерата на футболиста.

Към момента не са обявени конкретна дата, съперник или формат на планираното изпращане. Португалската федерация посочва, че има намерение да участва активно в подготовката му, но подробностите предстои да бъдат уточнени. С националния отбор Роналдо спечели Европейското първенство през 2016 година и две издания на Лигата на нациите. Той остава рекордьор както по участия, така и по голове за Португалия, а международната му кариера обхваща повече от две десетилетия.


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