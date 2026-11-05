Пиеро Ферари поиска Кими Антонели в червения екип

Пиеро Ферари публично изрази желание Кими Антонели да се състезава за Ферари. Вицепрезидентът на италианската компания и син на нейния основател Енцо Ферари заяви, че новият световен шампион му напомня за една от най-големите легенди на Скудерията – Ники Лауда.

„Искам само да видя Кими с червения гащеризон. На всяко състезание той ми напомня за нашия Ники Лауда“, каза Пиеро Ферари в интервю за швейцарското издание Blick. 20-годишният италианец спечели първата си световна титла с Мерцедес, след като завърши трети в Гран при на Мексико на 1 ноември. Така Антонели стана най-младият шампион в историята на Формула 1 и първият италианец с короната след Алберто Аскари, който триумфира през 1953 година.

Идеята Антонели да облече червения екип е подкрепяна и от бившия президент на Ферари Лука ди Монтедземоло. Валентино Роси и бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер също са изразявали подкрепа за евентуално преминаване на италианеца в отбора от Маранело.

Ферари е имал възможност да привлече Антонели още в ранните му години. Според информацията, цитирана от италианските медии, отношенията с младия пилот не са били продължени при тогавашния ръководител на отбора Маурицио Аривабене. По-късно, на 11-годишна възраст, Антонели се присъединява към академията на Мерцедес.