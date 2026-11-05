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Пиеро Ферари поиска Кими Антонели в червения екип

Пиеро Ферари поиска Кими Антонели в червения екип

5 Ноември, 2026 21:17 489 2

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Вицепрезидентът на Ферари сравни новия световен шампион с Ники Лауда. Засега обаче няма обявен трансфер от Мерцедес в Маранело

Пиеро Ферари поиска Кими Антонели в червения екип - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пиеро Ферари публично изрази желание Кими Антонели да се състезава за Ферари. Вицепрезидентът на италианската компания и син на нейния основател Енцо Ферари заяви, че новият световен шампион му напомня за една от най-големите легенди на Скудерията – Ники Лауда.

„Искам само да видя Кими с червения гащеризон. На всяко състезание той ми напомня за нашия Ники Лауда“, каза Пиеро Ферари в интервю за швейцарското издание Blick. 20-годишният италианец спечели първата си световна титла с Мерцедес, след като завърши трети в Гран при на Мексико на 1 ноември. Така Антонели стана най-младият шампион в историята на Формула 1 и първият италианец с короната след Алберто Аскари, който триумфира през 1953 година.

Идеята Антонели да облече червения екип е подкрепяна и от бившия президент на Ферари Лука ди Монтедземоло. Валентино Роси и бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер също са изразявали подкрепа за евентуално преминаване на италианеца в отбора от Маранело.

Ферари е имал възможност да привлече Антонели още в ранните му години. Според информацията, цитирана от италианските медии, отношенията с младия пилот не са били продължени при тогавашния ръководител на отбора Маурицио Аривабене. По-късно, на 11-годишна възраст, Антонели се присъединява към академията на Мерцедес.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да бе да

    1 0 Отговор
    Да го съсипят и него
    Млад е но не е луд
    Тото си го гледа все едно му е роден баща
    Защо му е да напуска Мерцедес

    21:26 05.11.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Тия да вземат да създадат един пилот! Само се ослушват да дръпнат някой готов! Поканете Цолов бе! Инвестирайте в бъдещето!

    21:52 05.11.2026

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