Левски влезе в топ 10 в Лига Европа

Левски се изкачи до десетото място в общото класиране на Лига Европа след победата с 1:0 над Ягелония. Българският тим има седем точки след пет изиграни срещи и остава в зоната за продължаване към елиминационната фаза.

Активът на „сините“ беше натрупан след успехите над Виктория Пилзен с 2:1 и Ягелония с 1:0, както и равенството 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген. В подреждането пред Левски са Бешикташ и Динамо Киев, а непосредствено след него се намират Съндърланд, НЕК Ниймеген и Олимпик Лион. Общо още пет отбора имат по седем точки, което прави всеки следващ резултат важен за крайното класиране.

Според регламента на УЕФА отборите, които завършат между девето и 24-то място в края на основната фаза, се класират за плейофите на елиминационната фаза. Първите осем в таблицата продължават директно към осминафиналите, а позициите от 25-а до 36-а водят до отпадане от турнира. Така настоящото десето място поставя Левски сред тимовете, които биха продължили в плейофите, ако запазят позицията си до края.

Воденият от Хулио Веласкес състав ще изиграе още два двубоя в основната фаза. На 26 ноември Левски ще гостува на Марсилия, а на 10 декември ще приеме Лилестрьом. И двата мача могат да окажат пряко влияние върху мястото на българския представител в крайното подреждане и върху съперника му в плейофите.