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Левски влезе в топ 10 в Лига Европа

Левски влезе в топ 10 в Лига Европа

6 Ноември, 2026 09:04 820 4

  • левски-
  • лига европа-
  • ягелония-
  • хулио веласкес-
  • европейски футбол

„Сините“ имат седем точки след пет мача и остават в зоната за продължаване напред. До края на основната фаза предстоят двубои с Марсилия и Лилестрьом

Левски влезе в топ 10 в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски се изкачи до десетото място в общото класиране на Лига Европа след победата с 1:0 над Ягелония. Българският тим има седем точки след пет изиграни срещи и остава в зоната за продължаване към елиминационната фаза.

Активът на „сините“ беше натрупан след успехите над Виктория Пилзен с 2:1 и Ягелония с 1:0, както и равенството 1:1 при гостуването на НЕК Ниймеген. В подреждането пред Левски са Бешикташ и Динамо Киев, а непосредствено след него се намират Съндърланд, НЕК Ниймеген и Олимпик Лион. Общо още пет отбора имат по седем точки, което прави всеки следващ резултат важен за крайното класиране.

Според регламента на УЕФА отборите, които завършат между девето и 24-то място в края на основната фаза, се класират за плейофите на елиминационната фаза. Първите осем в таблицата продължават директно към осминафиналите, а позициите от 25-а до 36-а водят до отпадане от турнира. Така настоящото десето място поставя Левски сред тимовете, които биха продължили в плейофите, ако запазят позицията си до края.

Воденият от Хулио Веласкес състав ще изиграе още два двубоя в основната фаза. На 26 ноември Левски ще гостува на Марсилия, а на 10 декември ще приеме Лилестрьом. И двата мача могат да окажат пряко влияние върху мястото на българския представител в крайното подреждане и върху съперника му в плейофите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен 1

    1 1 Отговор
    Не съм от Левски или ЦСКА, но добри точки събраха Левски, жалко че играят другата година със Съдърланд , в момента имат голям шанс да ги бият, а им е последен мач. В старата схема на групите, щяха да излезнат от групата. При ЦСКА идват три мача, в които имат шансове за победи и това са 9 точки. Треньора на ЦСКА трябва да даде шанс на Етоо , много положения тръгваха от него.

    09:31 06.11.2026

  • 2 Даниел

    3 1 Отговор
    Явно Левски вече са изиграли мачовете си с Милан и съндерланд,факти какъв е резултата от тях??

    09:32 06.11.2026

  • 3 Фактипрости

    4 1 Отговор
    Не пишете за неща от които нямате представа. По добре се съсредоточете върху русофобията... там ви е силата!

    Коментиран от #4

    09:40 06.11.2026

  • 4 Малий

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фактипрости":

    Левски става колос в Европа.
    Можеш за фалиш олизващия корана Путин на друго място

    09:58 06.11.2026

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