Диа Евтимова отпадна на сингъл и двойки в САЩ

Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите на двойки и във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед Айлънд, Южна Каролина. Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

39-годишната българка и американската ѝ партньорка Киара Хардинг загубиха от поставените под номер 2 представителки на домакините Сара Шумейт и Софи Уилямс. Евтимова и Хардинг отстъпиха с 4:6, 5:7 в мач, продължил 1 час и 24 минути.

В турнира на сингъл Евтимова претърпя поражение във втория кръг от 15-годишната американка Лани Чанг. Българската тенисистка загуби с 4:6, 2:6 след 1 час и 51 минути игра.

Ден по-рано Евтимова записа първата си победа на сингъл за сезона в основната схема на състезание от веригата на Световния тенис. След отпадането на сингъл и двойки тя приключи участието си в турнира в Хилтън Хед Айлънд.