Марк Маркес преди състезанието в Катар: Бих предпочел да бъда на друго място

Лидерът в MotoGP Марк Маркес заяви, че би предпочел да бъде на друго място преди Гран при на Катар. Испанският пилот на Дукати говори преди 20-ия кръг от световния шампионат, който се провежда този уикенд на пистата „Лусайл“.

Част от състезателите се противопоставиха на провеждането на старта заради близостта на Катар до конфликта в Близкия изток. Въпреки това организаторите решиха състезанието да се състои по план. Пресконференцията преди надпреварата е била посетена от малко журналисти.

„Бих предпочел да бъда на друго място. Точно поради тази причина пристигнах с най-късния възможен полет и ще си тръгна при първа възможност. Все пак сме тук, готови сме да се състезаваме и сме напълно концентрирани“, заяви Маркес, цитиран от Motorsport.com.

Гран при на Катар е особено важна за испанеца и заради битката за титлата. Маркес води в класирането с 399 точки, а втори е сънародникът му Хорхе Мартин от Априлия с 355 точки. Разликата между двамата е 44 точки.

При подходящо развитие на състезанието Маркес може да сложи край на спора за шампионата още в неделя. След кръга в Катар в календара остават още две надпревари.

Другият испански пилот Раул Фернандес също описа атмосферата в падока като напрегната. Той посочи, че не е в стопроцентова форма и че обстановката е сложна заради войната, която се води в близост до Катар.

„Това е странен уикенд, ако трябва да бъда честен. Не съм на сто процента във форма и ситуацията е леко сложна, защото напрежението, което чувстваме, не е съвсем идеално“, каза Фернандес.

По думите му напрежението не идва само от състезателния натиск, а и от нежеланието на част от хората в шампионата да бъдат в региона в настоящия момент.

„Нищо няма да се случи, но притеснението от войната, която се случва точно до теб, прави атмосферата не съвсем идеална“, добави пилотът.

Педро Акоста и Франческо Баная са представили различна гледна точка, като са посочили, че обстановката е нормална. Гран при на Катар бе преместен за ноември заради геополитическата ситуация в Близкия изток. След нея MotoGP продължава с кръгове в Португалия и Валенсия.