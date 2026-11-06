Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Моуриньо: Отборът е над Винисиус
  Тема: Известни личности

Моуриньо: Отборът е над Винисиус

6 Ноември, 2026 20:57 893 0

  • жозе моуриньо-
  • винисиус жуниор-
  • реал мадрид-
  • шампионска лига-
  • валенсия

Треньорът на Реал Мадрид коментира слабата форма на бразилеца и предстоящото гостуване на Валенсия

Моуриньо: Отборът е над Винисиус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо постави Реал Мадрид над Винисиус Жуниор, след като бразилецът започна като титуляр при победата с 3:2 над АЕК Атина в Шампионската лига. Нападателят не успя да се отличи с гол или асистенция, а представянето му от началото на сезона остава под очакваното.

„За мен най-важен е отборът. Никога по собствено желание не съм искал да навредя на отбора, за да облагодетелствам даден футболист“, заяви Моуриньо на пресконференция преди гостуването на Валенсия.

Реал Мадрид спечели в Атина след поредна късна развръзка. Килиан Мбапе изравни резултата, а Федерико Валверде вкара победния гол в добавеното време. Успехът беше четвърти за испанския тим от четири мача във фазата на лигата на Шампионската лига.

Винисиус няма да играе срещу Валенсия заради наказанието си в испанското първенство. Двубоят е на 7 ноември от 21:00 часа на стадион „Местая“, а бразилецът не попадна в групата на Реал Мадрид за срещата.

Това означава, че Винисиус получи възможност да играе в последните два мача на Реал Мадрид в Шампионската лига, но продължава да отсъства от двубоите в Ла Лига. В Атина той беше титуляр, след като вече бе пропуснал няколко мача от националния шампионат заради санкцията си.

„Когато всичко се върне към нормалното и той е на разположение, ще взема решенията си. Като треньор не мисля мач за мач, а мисля и за поредицата от срещи, които ни предстоят“, каза Моуриньо.

Треньорът направи разграничение между слаб футболист и силен играч, който преминава през труден период. По думите му добрият футболист може да има негативни моменти, но това не променя оценката за качествата му.

„Един слаб футболист винаги ще си остане слаб футболист. Но добрият футболист ще има и негативни моменти“, заяви португалецът.

Моуриньо добави, че задачата на треньора е да поддържа играчите на максимално ниво, включително чрез различни игрови стратегии и подходи. Той посочи, че ще направи необходимото, за да помогне на Винисиус да възстанови най-добрата си форма, но крайното решение за участието му ще бъде подчинено на интересите на Реал Мадрид.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове