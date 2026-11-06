Моуриньо: Отборът е над Винисиус

Жозе Моуриньо постави Реал Мадрид над Винисиус Жуниор, след като бразилецът започна като титуляр при победата с 3:2 над АЕК Атина в Шампионската лига. Нападателят не успя да се отличи с гол или асистенция, а представянето му от началото на сезона остава под очакваното.

„За мен най-важен е отборът. Никога по собствено желание не съм искал да навредя на отбора, за да облагодетелствам даден футболист“, заяви Моуриньо на пресконференция преди гостуването на Валенсия.

Реал Мадрид спечели в Атина след поредна късна развръзка. Килиан Мбапе изравни резултата, а Федерико Валверде вкара победния гол в добавеното време. Успехът беше четвърти за испанския тим от четири мача във фазата на лигата на Шампионската лига.

Винисиус няма да играе срещу Валенсия заради наказанието си в испанското първенство. Двубоят е на 7 ноември от 21:00 часа на стадион „Местая“, а бразилецът не попадна в групата на Реал Мадрид за срещата.

Това означава, че Винисиус получи възможност да играе в последните два мача на Реал Мадрид в Шампионската лига, но продължава да отсъства от двубоите в Ла Лига. В Атина той беше титуляр, след като вече бе пропуснал няколко мача от националния шампионат заради санкцията си.

„Когато всичко се върне към нормалното и той е на разположение, ще взема решенията си. Като треньор не мисля мач за мач, а мисля и за поредицата от срещи, които ни предстоят“, каза Моуриньо.

Треньорът направи разграничение между слаб футболист и силен играч, който преминава през труден период. По думите му добрият футболист може да има негативни моменти, но това не променя оценката за качествата му.

„Един слаб футболист винаги ще си остане слаб футболист. Но добрият футболист ще има и негативни моменти“, заяви португалецът.

Моуриньо добави, че задачата на треньора е да поддържа играчите на максимално ниво, включително чрез различни игрови стратегии и подходи. Той посочи, че ще направи необходимото, за да помогне на Винисиус да възстанови най-добрата си форма, но крайното решение за участието му ще бъде подчинено на интересите на Реал Мадрид.