Букайо Сака ще отсъства още седмици, завръща се след паузата

Букайо Сака ще отсъства от игра за Арсенал още няколко седмици заради контузия на квадрицепса. Крилото получи травмата при равенството 2:2 с Байерн Мюнхен в Шампионската лига и няма да бъде на разположение и на Англия за мачовете от Лигата на нациите срещу Хърватия и Испания.

Микел Артета заяви, че възстановяването на 25-годишния футболист върви по план, но няма да приключи в близките дни.

„Говорим за седмици. Нека видим, след паузата за националните отбори той ще започне да излиза на терена, но за съжаление ще отсъства известно време“, каза мениджърът на Арсенал преди двубоя с Хъл Сити.

Заради травмата Сака няма да участва в предстоящите срещи на английския национален отбор. Очакването на Арсенал е той първоначално да поднови заниманията на терена след международната пауза, а не веднага да се върне в официален мач. Точна дата за завръщането му не е посочена.

Контузията оставя Артета без един от основните му офанзивни футболисти в следващия период от сезона. Арсенал приема Хъл Сити в следващия си мач от Висшата лига и влиза в срещата като лидер в класирането с 24 точки от девет двубоя.

Артета даде положителна информация и за Езри Конса. Защитникът напусна терена с дискомфорт в коляното при победата с 2:1 над Славия Прага в Шампионската лига, но състоянието му се подобрява.

Арсенал заема третото място в класирането на турнира, на две точки от лидерите Пари Сен Жермен и Реал Мадрид. Въпреки това Сака ще остане извън състава до следващия етап от възстановяването си, като първият ориентир е периодът след паузата за националните отбори.