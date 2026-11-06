Септември София надделя над Локомотив София и се отдалечи от последното място

Септември София постигна ценна победа с 1:0 над Локомотив София в двубой от 13-ия кръг на българското първенство. Срещата се проведе на стадион „Георги Аспарухов“, а единственото попадение в нея падна в началото на второто полувреме.

Героят за символичните домакини беше Педро Ферейра, който се разписа в 49-ата минута. След удар на Борислав Стоичков вратарят на „железничарите“ Мартин Величков успя да реагира и да избие топката, но тя попадна в краката на Ферейра. Португалецът се възползва от възможността и при добавката изпрати кълбото в мрежата за 1:0.

С прибавените три точки Септември София вече има 11 в актива си и се изкачи до 11-ото място в класирането, отдалечавайки се от дъното. Локомотив София остава с 9 точки и заема предпоследната позиция.

В следващия кръг, който ще се проведе след паузата за националните отбори, Септември ще приеме Локомотив Пловдив на 20 ноември. Два дни по-късно „червено-черните“ отново ще играят на стадион „Георги Аспарухов“, където ще се изправят срещу Левски.