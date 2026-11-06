Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) не се победиха на „Колежа“

Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) завършиха наравно 1:1 в среща от 13-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.
Двубоят предложи динамика и множество положения пред двете врати. Домакините започнаха активно, като още в 6-ата минута Франклин Маскоте пропусна след пас на Асен Чандъров. През първата част Мауро Родригес удари и греда за „канарчетата“ след атрактивно подаване с пета на Велиян Видолов, а вратарят на русенци Георги Китанов се отличи с ключови намеси.
След почивката гостите от Русе също имаха своите ситуации, като дори стигнаха до попадение чрез Джордан Сейнт-Луис в 65-ата минута, което обаче бе отменено заради нарушение. Натискът на пловдивчани даде резултат в 84-ата минута, когато Ехидже Укаки откри резултата с прецизен удар в далечния ъгъл. Радостта на домакините обаче бе кратка – само четири минути по-късно Ибрахим Кейта изравни за Дунав след центриране на Радослав Апостолов.
След това равенство Ботев (Пловдив) заемат 5-ата позиция в класирането с актив от 23 точки, докато съставът на Дунав е на 10-о място с 12 пункта.
Първа лига - 13 кръг:
Септември София - Локомотив София 1:0
Ботев Пловдив - Дунав Русе 1:1
7 ноември 2026 - събота, 13:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
7 ноември - събота, 16:00
Славия - Черно море Варна
7 ноември - събота, 18:30
Лудогорец - ЦСКА 1948
8 ноември - неделя, 14:00
Спартак Варна - Арда Кърджали
8 ноември - неделя, 17:00
Левски - ЦСКА
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