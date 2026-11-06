Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) не се победиха на „Колежа“

Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) завършиха наравно 1:1 в среща от 13-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Двубоят предложи динамика и множество положения пред двете врати. Домакините започнаха активно, като още в 6-ата минута Франклин Маскоте пропусна след пас на Асен Чандъров. През първата част Мауро Родригес удари и греда за „канарчетата“ след атрактивно подаване с пета на Велиян Видолов, а вратарят на русенци Георги Китанов се отличи с ключови намеси.

След почивката гостите от Русе също имаха своите ситуации, като дори стигнаха до попадение чрез Джордан Сейнт-Луис в 65-ата минута, което обаче бе отменено заради нарушение. Натискът на пловдивчани даде резултат в 84-ата минута, когато Ехидже Укаки откри резултата с прецизен удар в далечния ъгъл. Радостта на домакините обаче бе кратка – само четири минути по-късно Ибрахим Кейта изравни за Дунав след центриране на Радослав Апостолов.

След това равенство Ботев (Пловдив) заемат 5-ата позиция в класирането с актив от 23 точки, докато съставът на Дунав е на 10-о място с 12 пункта.

Първа лига - 13 кръг:

Септември София - Локомотив София 1:0

Ботев Пловдив - Дунав Русе 1:1

7 ноември 2026 - събота, 13:30

Ботев Враца - Локомотив Пловдив

7 ноември - събота, 16:00

Славия - Черно море Варна

7 ноември - събота, 18:30

Лудогорец - ЦСКА 1948

8 ноември - неделя, 14:00

Спартак Варна - Арда Кърджали

8 ноември - неделя, 17:00

Левски - ЦСКА