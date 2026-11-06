Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) не се победиха на „Колежа“

Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) не се победиха на „Колежа“

6 Ноември, 2026 21:18 442 0

  • ботев пловдив-
  • дунав русе-
  • първа лига-
  • български футбол-
  • ехидже укаки-
  • ибрахим кейта-
  • георги китанов-
  • колежа-
  • футбол-
  • спорт

Двубоят предложи динамика и множество положения

Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) не се победиха на „Колежа“ - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) и Дунав (Русе) завършиха наравно 1:1 в среща от 13-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Двубоят предложи динамика и множество положения пред двете врати. Домакините започнаха активно, като още в 6-ата минута Франклин Маскоте пропусна след пас на Асен Чандъров. През първата част Мауро Родригес удари и греда за „канарчетата“ след атрактивно подаване с пета на Велиян Видолов, а вратарят на русенци Георги Китанов се отличи с ключови намеси.

След почивката гостите от Русе също имаха своите ситуации, като дори стигнаха до попадение чрез Джордан Сейнт-Луис в 65-ата минута, което обаче бе отменено заради нарушение. Натискът на пловдивчани даде резултат в 84-ата минута, когато Ехидже Укаки откри резултата с прецизен удар в далечния ъгъл. Радостта на домакините обаче бе кратка – само четири минути по-късно Ибрахим Кейта изравни за Дунав след центриране на Радослав Апостолов.

След това равенство Ботев (Пловдив) заемат 5-ата позиция в класирането с актив от 23 точки, докато съставът на Дунав е на 10-о място с 12 пункта.

Първа лига - 13 кръг:

Септември София - Локомотив София 1:0
Ботев Пловдив - Дунав Русе 1:1

7 ноември 2026 - събота, 13:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив

7 ноември - събота, 16:00
Славия - Черно море Варна

7 ноември - събота, 18:30
Лудогорец - ЦСКА 1948

8 ноември - неделя, 14:00
Спартак Варна - Арда Кърджали

8 ноември - неделя, 17:00
Левски - ЦСКА


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове