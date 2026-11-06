Триумф за България: Световни титли и отборно трето място на първенството по канадска борба в Ню Делхи

Българските състезатели по канадска борба записаха едно от най-силните си представяния на международната сцена, завоювайки престижни отличия на Световното първенство в Ню Делхи, Индия. Благодарение на изключителната си игра, националният ни отбор завърши на трето място в отборното класиране в света.

Златните медалисти на България

Красимир Костадинов триумфира по безапелационен начин и завоюва поредна световна титла за страната ни в категория до 100 кг на дясна ръка, съобщиха от Българската федерация по канадска борба.

Йордан Цонев се окичи със златото и стана световен шампион в категория до 110 кг на лява ръка.

Петър Кръстев се изкачи на най-ви стъпало на почетната стълбичка, завоювайки световната титла в оспорваната надпревара за хора с увреждания.

Димитър Ангелов показа страхотен потенциал и стигна до златното отличие при юношите в категория до 70 кг на дясна ръка.

Силни изяви и бронзов медал

Освен световните титли, българската делегация се отличи и с други забележителни класирания. Николай Цанков завоюва ценен бронзов медал в тежката категория над 110 кг на дясна ръка, допринасяйки за общия успех на тима и заслученото място на България сред най-силните нации в този спорт.