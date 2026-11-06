Русия използва „Рассвет“ за военни комуникации над Украйна

Русия вече използва сателитната си мрежа „Рассвет“ за военни комуникации над Украйна, съобщи украинското военно разузнаване пред „Ройтерс“. Системата е представяна като руски аналог на Starlink и има за цел да направи ударните дронове по-точни и по-трудни за заглушаване.

От началото на годината Москва е извела в орбита 32 сателита от „Рассвет“ на два етапа – през март и юли. Миналия месец руското правителство съобщи, че Русия е изстреляла повече от 30 сателита, докато украинското разузнаване посочва конкретния брой на апаратите от новата групировка.

В момента „Рассвет“ не осигурява постоянно покритие над украинската територия. „Русия използва сателитната система „Рассвет“ над територията на Украйна за военни цели“, заяви говорителят на Главното управление на разузнаването Андрий Юсов. По думите му комуникацията е достъпна само в периодите, когато сателитите преминават над съответните райони.

Дроновете могат да получават данни в реално време

Според ГУР системата може да осигури двупосочен обмен на данни между руските оператори и безпилотните апарати над Украйна. Това би позволило на разузнавателните дронове да предават информация в реално време, а маршрутите на ударните апарати да бъдат променяни по време на полет.

Така дроновете биха могли да се адаптират към промени в местоположението на целите и да избягват средства за противовъздушна отбрана. Юсов заяви, че в дългосрочен план това може да повиши ефективността на руските ударни и разузнавателни безпилотни апарати и да затрудни прехващането им от системите за радиоелектронна борба.

Киевският експерт по сигурността Микола Зиенцев посочва, че има признаци за влияние на „Рассвет“ върху точността на ударите с руски дронове с реактивни двигатели. По думите му Русия вече разполага с поне два времеви прозореца за сателитни комуникации дневно, всеки с продължителност над час. Той определя това като достатъчно, за да има оперативни последици.

Москва планира още изстрелвания

Русия планира нови изстрелвания до края на годината, за да разшири географското покритие на „Рассвет“ и постепенно да изгради пълноценна система за сателитни комуникации в ниска околоземна орбита.

Бюро 1440, координатор на подкрепяния от руската държава проект, заяви, че планира групировка от над 900 апарата до 2035 г. За сравнение, мрежата Starlink на SpaceX разполага с над 10 000 сателита, а военната ѝ версия Starshield се използва от украинските сили, но не и в Русия.

Украинското разузнаване е публикувало списък с 49 компании от Русия и Беларус, за които твърди, че участват в проекта. Президентът Володимир Зеленски наложи санкции на 10 компании, свързани с разработването на „Рассвет“, сред които е и Бюро 1440.

Заместник-началникът на ГУР генерал-майор Вадим Скибицки заяви през август, че Русия изгражда системата по-бързо от първоначално планираното и че Украйна обсъжда начини за противодействие. Временно управляващият украинското посолство във Вашингтон Денис Сиеник призова САЩ също да наложат санкции на участващите компании. Според него в проекта се използват китайски компоненти.

Източници: news.bg, marketscreener.com