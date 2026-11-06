Русия използва „Рассвет“ за военни комуникации над Украйна

Русия вече използва сателитната си мрежа „Рассвет“ за военни комуникации над Украйна, съобщи украинското военно разузнаване пред „Ройтерс“. Системата е представяна като руски аналог на Starlink и има за цел да направи ударните дронове по-точни и по-трудни за заглушаване.
От началото на годината Москва е извела в орбита 32 сателита от „Рассвет“ на два етапа – през март и юли. Миналия месец руското правителство съобщи, че Русия е изстреляла повече от 30 сателита, докато украинското разузнаване посочва конкретния брой на апаратите от новата групировка.
В момента „Рассвет“ не осигурява постоянно покритие над украинската територия. „Русия използва сателитната система „Рассвет“ над територията на Украйна за военни цели“, заяви говорителят на Главното управление на разузнаването Андрий Юсов. По думите му комуникацията е достъпна само в периодите, когато сателитите преминават над съответните райони.
Дроновете могат да получават данни в реално време
Според ГУР системата може да осигури двупосочен обмен на данни между руските оператори и безпилотните апарати над Украйна. Това би позволило на разузнавателните дронове да предават информация в реално време, а маршрутите на ударните апарати да бъдат променяни по време на полет.
Така дроновете биха могли да се адаптират към промени в местоположението на целите и да избягват средства за противовъздушна отбрана. Юсов заяви, че в дългосрочен план това може да повиши ефективността на руските ударни и разузнавателни безпилотни апарати и да затрудни прехващането им от системите за радиоелектронна борба.
Киевският експерт по сигурността Микола Зиенцев посочва, че има признаци за влияние на „Рассвет“ върху точността на ударите с руски дронове с реактивни двигатели. По думите му Русия вече разполага с поне два времеви прозореца за сателитни комуникации дневно, всеки с продължителност над час. Той определя това като достатъчно, за да има оперативни последици.
Москва планира още изстрелвания
Русия планира нови изстрелвания до края на годината, за да разшири географското покритие на „Рассвет“ и постепенно да изгради пълноценна система за сателитни комуникации в ниска околоземна орбита.
Бюро 1440, координатор на подкрепяния от руската държава проект, заяви, че планира групировка от над 900 апарата до 2035 г. За сравнение, мрежата Starlink на SpaceX разполага с над 10 000 сателита, а военната ѝ версия Starshield се използва от украинските сили, но не и в Русия.
Украинското разузнаване е публикувало списък с 49 компании от Русия и Беларус, за които твърди, че участват в проекта. Президентът Володимир Зеленски наложи санкции на 10 компании, свързани с разработването на „Рассвет“, сред които е и Бюро 1440.
Заместник-началникът на ГУР генерал-майор Вадим Скибицки заяви през август, че Русия изгражда системата по-бързо от първоначално планираното и че Украйна обсъжда начини за противодействие. Временно управляващият украинското посолство във Вашингтон Денис Сиеник призова САЩ също да наложат санкции на участващите компании. Според него в проекта се използват китайски компоненти.
Източници: news.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 име
Коментиран от #32
21:23 06.11.2026
4 Четете
"
Задържаха двама българи русофили в Русия при опит да излязат от страната"
Коментиран от #8, #18, #25, #30, #31
21:23 06.11.2026
5 мдааА
Коментиран от #13
21:24 06.11.2026
6 Факт
Коментиран от #27
21:24 06.11.2026
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9 Истината
Коментиран от #21, #23, #26, #29, #33
21:26 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха ха ха!
21:26 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ползата му е колкото
До коментар #5 от "мдааА":На крайцера Москва.
Кремълски измишльотини.
21:28 06.11.2026
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18 Там и тази е много интересна:
До коментар #4 от "Четете":"Шаман от Бурятия ще принесе в жертва 60 камили "в чест на славянските богове", за да донесат победа на Русия над Украйна"
Коментиран от #22
21:33 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Исус Христос сигурно
До коментар #18 от "Там и тази е много интересна:":много ще се зарадва на жертвоприношението.
21:37 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Яде ли
До коментар #20 от "Сатана Z":у ичеца
21:39 06.11.2026
25 "Такава любов към Русия
До коментар #4 от "Четете":се доказва само на фронта",
им казали властите.
21:39 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Моряка
До коментар #6 от "Факт":От доста години в детско оздравителния комплекс до устието на река Камчия,собственост на Московското кметсво,няма пукнат човек,поне не се вижда в района.Откакто жълтопаветниците изостриха безсмислено отношенията ни с Русия. Вероятно има стабилна охрана,но не се вижда.Тази местност е любимото ми място за плаж и туризъм.Красивата архитектура на комплекса радва окото,но безмълвието му въздества зловещо.Така че приятел, не плаши хората с "анклава".По добре ела и виж.
21:39 06.11.2026
28 Бюро 1440
Според конфигурацията (посочена в заявление от 29 октомври 2026 г.), съзвездието – обозначено като „Рассвет-4“ – ще се състои от 374 спътника, разпределени в 17 орбитални равнини, като във всяка равнина ще има по 22 спътника. Планираната височина на орбитата е приблизително 800 км.
Документацията разкрива и някои технически характеристики на комуникационната система. Всеки спътник от серията „Рассвет-4“ е проектиран да осигурява 12 антенни лъча: седем за предаване и пет за приемане. Подробности относно масата на спътниците, мощността на техните предаватели, както и спецификациите на новото оборудване за междуспътникова комуникация, все още не са оповестени.
21:40 06.11.2026
29 Ти си
До коментар #9 от "Истината":"Истината" ?.
21:40 06.11.2026
30 Грешка!
До коментар #4 от "Четете":Трябвало е да ги пуснат и директно на Мала Токмачка или Купянск.Същият Купянск дето руснаците го превземаха 24 пъти.
21:42 06.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ахаха
До коментар #3 от "име":Британците и космоса 🤣🤣🤣🤣 те тия забравиха как се плува дори
Коментиран от #38
21:45 06.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Бюро 1440
Русия продължава да разгръща собствена комуникационна система в ниска околоземна орбита (LEO). Според данни за проследяване на орбитите, публикувани от Militarnyi, към началото на ноември 30 от общо 32 серийни спътника „Rassvet“ се намират в орбита, като 26 от тях са достигнали междинна височина от приблизително 508 километра. Макар мрежата все още да не е завършена, би било преждевременно проектът да се отписва само заради загубата на няколко отделни апарата.
Украински специалисти посочват като основна заплаха появата на руски канал за управление на дронове, действащи над тила на Украйна. Сергей Бескрестнов – известен с позивната „Flash“ – изрично предупреди за тази възможност. В коментар за DW военният експерт Олег Стариков отбеляза...
За да постигне Русия военните си цели, не е необходимо да достига глобален мащаб, съпоставим с този на Starlink. От значение е наличието на връзка в конкретен оперативен район и възможността тя да бъде използвана от военните сили.
Още през лятото експертът по сателитни комуникации Владимир Степанец направи оценка, според която орбиталната конфигурация на първата партида спътници би осигурила поне два прозореца за връзка дневно над Украйна, всеки от които с продължителност над един час.
Именно чрез такава свързаност спътниците имат потенциала да повишат прецизността на ударните дронове. С помощта на подходящи терминали и
Коментиран от #39, #45
21:46 06.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Украинското разузнаване твърдял о
21:50 06.11.2026
37 Информация
До коментар #35 от "Сатана Z":Бюрото на Кобзон.
Коментиран от #40
21:51 06.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Шефиора
До коментар #34 от "Бюро 1440":Рассвет означава - зазоряване , таваришч !
Коментиран от #42
21:52 06.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бюро 1440
До коментар #39 от "Шефиора":А " Зора" какво означава според теб ма,госпожа?Или си турско говоряща с БГ паспорт?
21:56 06.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 стоян георгиев
22:00 06.11.2026
45 Може да не можеш да напишеш
До коментар #34 от "Бюро 1440":2 реда собственоръчно, но поне знаеш как да правиш "copy/paste".
Похвално е!
22:00 06.11.2026
46 Добре, че избрахме господин Радев
22:01 06.11.2026