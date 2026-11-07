Везенков вкара 27 точки при загуба на Олимпиакос

Александър Везенков отбеляза 27 точки, но Олимпиакос загуби у дома от Цървена звезда с 57:62 в мач от десетия кръг на Евролигата. Срещата се игра в SUNEL Arena, а двата отбора вече са с баланс 7-3 в редовния сезон.

Българският национал остана на паркета 33 минути и 46 секунди. Той реализира 8 от 11 опита за две точки, 3 от 10 стрелби от тройката и 2 от 3 наказателни удара. Към точките си Везенков добави 6 борби, 1 асистенция и 3 отнети топки, като завърши с коефициент на полезност 28.

Цървена звезда изгради аванс от 18 точки

Гостите започнаха по-уверено и спечелиха първата четвърт с 19:11. Втората част се оказа решаваща за развитието на мача. Цървена звезда ограничи Олимпиакос до 11 точки и се оттегли на почивката с преднина от 40:22.

Домакините реагираха след паузата. Те спечелиха третата четвърт с 19:11 и намалиха разликата до 41:51. В последната част Олимпиакос продължи да се приближава, но не успя да направи пълен обрат. Четвъртият период завърши 16:11 за гръцкия тим, а Цървена звезда запази аванса си до края.

Везенков беше водещият реализатор на Олимпиакос, докато Евън Фурние добави 12 точки. Отборът обаче имаше сериозни проблеми от далечна дистанция и завърши с едва 5 успешни тройки от 36 опита.

Нвора поведе победителите

Джордан Нвора беше най-резултатен за Цървена звезда с 18 точки, 13 борби и 2 асистенции. Крис Джоунс се включи с 10 точки. Белградският тим спечели третия си пореден мач в турнира.

След двубоя старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас заяви пред Евролигата, че отборът е трябвало да стреля по-успешно. „В решаващите моменти се върнахме в мача и имахме възможност да го спечелим, но се опитахме да играем индивидуално, вместо да действаме разумно“, каза Барцокас.

Олимпиакос ще търси седмата си победа за сезона на 12 ноември, когато приема Дубай Баскетбол. В същия ден Цървена звезда ще гостува на Реал Мадрид.

Източници: basketnews.com, lrt.lt, en.alphanews.live