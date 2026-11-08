Бока Хуниорс спечели титлата на Аржентина с гол в 97-ата минута

Бока Хуниорс спечели титлата на Аржентина след драматична победа с 1:0 над Дефенса и Хустисия на „Ла Бомбонера“. Шампионският гол падна в 97-ата минута, а негов автор беше еквадорският нападател Енер Валенсия.

Успехът изкачи Бока на първо място в общото годишно класиране с 63 точки. Росарио Сентрал завърши втори с 62 точки, въпреки че победи Естудиантес от Рио Куарто с 2:0. Архентинос Хуниорс остана трети с 60 точки след загуба с 0:2 от Уракан.

Валенсия реши мача в края

Домакините имаха сериозни затруднения срещу организирания съперник. Дефенса и Хустисия дори удари напречната греда, а гол на Мигел Мерентиел през първото полувреме беше отменен след намеса на ВАР.

След почивката Бока увеличи натиска, но дълго време не успяваше да стигне до решаващо попадение. Треньорът Родолфо Аруабарена пусна в игра Томас Аранда и Леонел Флорес, но атаките на домакините не носеха резултат.

Ситуацията се усложни, когато капитанът Леандро Паредес поиска смяна заради мускулен проблем. В 75-ата минута на негово място влезе Енер Валенсия, който по-късно се превърна в герой на вечерта.

В последните секунди на срещата еквадорският национал се възползва от възможността в наказателното поле и донесе победата с 1:0. Резултатът гарантира титлата на Бока независимо от изхода на мача на Росарио Сентрал.

Край на сушата без трофей

Шампионският триумф сложи край на периода без отличие за Бока, започнал след спечелената на 1 март 2023 година Суперкупа на Аржентина. Тогава тимът победи Патронато с 3:0.

Новата титла е 75-а в историята на клуба и първа за Бока при управлението на президента Хуан Роман Рикелме. Успехът осигури и директно участие в груповата фаза на Копа Либертадорес през 2027 година.

Сезонът за Бока обаче продължава. Отборът ще участва в плейофите на „Клаусура“, остава в турнира за Купата на Аржентина и се подготвя за финала на Копа Судамерикана срещу Атлетико Минейро на 22 ноември.

Източници: sportal.bg, efe.com, tycsports.com