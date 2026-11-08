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NFL: Giants–Eagles и Cowboys–Colts са акцентите в неделя

NFL: Giants–Eagles и Cowboys–Colts са акцентите в неделя

8 Ноември, 2026 05:12 424 1

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  • далас каубойс-
  • индианаполис колтс

Ню Йорк Джайънтс и Далас Каубойс ще търсят важни победи в големия неделен кръг на NFL

NFL: Giants–Eagles и Cowboys–Colts са акцентите в неделя - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тринадесет мача са включени в програмата на NFL в неделя, а два от тях се открояват с прякото си значение за сезона на участващите отбори. Ню Йорк Джайънтс гостува на Филаделфия Ийгълс, докато Далас Каубойс ще играе срещу Индианаполис Колтс. И двете срещи започват в 20:00 часа българско време и ще бъдат излъчени по FOX.

Джайънтс влиза като лидер в дивизията

Ню Йорк Джайънтс оглавява NFC East с баланс 4-2-1. Отборът се завръща след почивка в осмия кръг, а последният му мач завърши с победа с 27:21 срещу Хюстън Тексас след продължение. За Джей Джей Маккарти това ще бъде втори старт като куотърбек на Джайънтс.

Филаделфия е на последно място в дивизията с 2-6 и шест поредни загуби. Ийгълс отстъпи на Далас в седмия кръг, а седмица по-късно загуби и от Вашингтон Командърс. Въпреки слабия баланс домакините ще разчитат на нов титуляр в най-важната позиция.

Джо Милтън ще направи първия си старт в NFL, след като треньорът Ник Сириани реши да го предпочете пред Танър Маккий. „Той е много талантлив, има много силна ръка и е много подвижен. Може да обработва информацията и да взема решения“, заяви Сириани.

Мачът е и възможност за Джайънтс да прекъсне продължителна негативна серия. Ню Йорк не е печелил във Филаделфия в последните си 12 гостувания. Треньорът Джон Харбо обаче подчерта, че за отбора водещо е значението на двубоя за класирането, а не историята на съперничеството.

Каубойс търси реакция срещу Колтс

Далас Каубойс влиза в гостуването си в Индианаполис с баланс 3-5, а Колтс е с 2-6 и четири поредни поражения. Домакините загубиха последния си мач от Минесота Вайкингс с 10:16, докато Далас отстъпи у дома на Аризона Кардиналс.

Каубойс ще разчита на Дак Прескот, СийДи Лам и Джордж Пикенс в опит да стабилизира нападението си. Индианаполис остава опасен с Джонатан Тейлър в играта по земя, както и с ветерана Кийнън Алън и Джош Даунс при подаванията.

Според NFL основният въпрос за Далас е дали защитата ще успее да превърне натиска върху нападението на Колтс в отнети топки. Индианаполис е последен в лигата по разлика при отнетите и изгубените топки с показател минус 11.

Победителят в двубоя ще получи важен импулс в момент, когато и двата отбора се опитват да не изпуснат сезона си. След срещата с Ийгълс Джайънтс ще приеме Вашингтон на 12 ноември, а Каубойс ще играе със Сан Франциско Фортинайнърс на 15 ноември.

Източници: nfl.com, tomsguide.com


САЩ
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